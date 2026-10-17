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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

همکاری سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکاری سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی تهران

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه دارو و سلامت به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایفدانا، این تفاهم‌نامه با حضور مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو و سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به امضا رسید.

این همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دو مجموعه برای ارتقای سلامت جامعه، توسعه پژوهش‌های کاربردی و تسهیل تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات و فناوری‌های مورد نیاز نظام سلامت شکل گرفته است.

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، توسعه فناوری‌های نوین، تبادل دانش و تجربیات تخصصی، برگزاری دوره‌ها و همایش‌های علمی و حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی از محورهای این تفاهم‌نامه است.

توسعه ارتباط میان دانشگاه و سازمان غذا و دارو می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از توان علمی دانشگاه در رفع نیازهای نظام سلامت، ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و پیشبرد طرح‌های فناورانه را فراهم کند.

پیرصالحی در این مراسم بر اهمیت تعامل نظام‌مند میان دانشگاه و سازمان غذا و دارو تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها را در توسعه فناوری‌های سلامت و ارتقای کیفیت محصولات این حوزه مؤثر دانست.

رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز بر ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه برای گسترش همکاری‌های پژوهشی و فناورانه با سازمان غذا و دارو تأکید کرد.

کد مطلب 6980722
حبیب احسنی پور

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