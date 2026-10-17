به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی بعدازظهر شنبه در نشست خبری پیش از دیدار شمس‌آذر قزوین و سپاهان اصفهان اظهار کرد: سپاهان تیمی باکیفیت، قابل احترام و برخوردار از کادر فنی و بازیکنان توانمند است، اما شمس‌آذر نیز برای پیروزی و کسب سه امتیاز وارد زمین می‌شود.

وی با اشاره به تمرینات تیمش در روزهای گذشته افزود: بازیکنان با تمام توان در تمرینات حاضر شدند و با انگیزه و تمرکز فنی بالا آماده این مسابقه هستند. هدف ما این است که در ورزشگاه سردار آزادگان و در حضور هواداران خود، عملکرد خوبی داشته باشیم و به پیروزی برسیم.

سرمربی شمس‌آذر قزوین با بیان اینکه نتیجه مسابقات فوتبال از پیش قابل پیش‌بینی نیست، گفت: پیش از هر چیز باید عملکرد فنی خوبی ارائه دهیم و بتوانیم برنامه‌های تمرینی را در زمین اجرا کنیم. به بازیکنانم اعتماد دارم؛ آن‌ها با تمام وجود کار کرده‌اند و در بازی‌های گذشته نیز توان فنی خوبی از خود نشان داده‌اند.

رضایی با اشاره به دیدار مقابل پیکان عنوان کرد: در نیمه نخست آن مسابقه عملکرد خوبی داشتیم، اما تیم‌ها چند بازیکن تأثیرگذار دارند و گاهی اشتباهات کوچک می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. با این حال، بازیکنان شمس‌آذر برای سربلندی تیم و خوشحالی هواداران تلاش می‌کنند و از هیچ چیزی در زمین دریغ نخواهند کرد.

وی تأکید کرد: هواداران مطمئن باشند که بازیکنان از دقیقه نخست تا آخرین لحظه مسابقه با تمرکز بالا می‌جنگند تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند و با سه امتیاز از زمین خارج شوند.

سپاهان با ترکیب متنوعی از بازیکنان به میدان می‌آید

رضایی درباره شرایط سپاهان و فاصله زمانی کم میان مسابقات این تیم اظهار کرد: سپاهان بازیکنان باکیفیت و ملی‌پوشان متعددی در اختیار دارد و به دلیل تنوع نفرات می‌تواند جابه‌جایی‌های زیادی در ترکیب خود داشته باشد. بنابراین، فشردگی مسابقات لزوماً به معنای خستگی بازیکنان این تیم نیست.

وی افزود: سپاهان در فصل گذشته نیز با فاصله زمانی مشابه به قزوین آمد و کیفیت خوبی نشان داد. ما باید در وهله نخست بازی را کنترل کنیم و با اجرای برنامه‌های خود، فرصت رسیدن به نتیجه مطلوب را به دست آوریم.

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر گفت: تیم به شخصیت خوبی رسیده و حریفان به سبک بازی شمس‌آذر احترام می‌گذارند. گاهی نیز با وجود ایجاد موقعیت، توپ به تیر دروازه برخورد می‌کند یا شرایط آن‌طور که می‌خواهیم پیش نمی‌رود؛ اما مهم این است که بازیکنان با تمام توان می‌جنگند و می‌توانند فردا با کسب سه امتیاز زمین را ترک کنند.

غیبت دو بازیکن شمس‌آذر در دیدار با سپاهان

وی در ادامه از غیبت کیانوش معظمی و سینا معظمی خبر داد و گفت: متأسفانه کیانوش معظمی را در اختیار نداریم و سینا معظمی نیز حدود چهار هفته است که در ترکیب تیم حضور نداشته است. او به‌تازگی تمرینات خود را از سر گرفته و می‌تواند در ادامه به تیم کمک کند.

رضایی با بیان اینکه سایر بازیکنان در دسترس کادر فنی هستند، افزود: نفرات تیم در تمرینات حضور خوبی داشته‌اند و تلاش می‌کنیم از ظرفیت بازیکنان برای کسب پیروزی در قزوین استفاده کنیم.

سرمربی شمس‌آذر در پاسخ به پرسشی درباره حضور پسرش در این تیم اظهار کرد: مالک باشگاه پیش‌تر درباره این موضوع صحبت کرده است. من چند بازیکن جوان را از طریق تست به تیم آورده‌ام و برای جذب آن‌ها سراغ پرداخت مبالغ سنگین رضایت‌نامه نرفته‌ایم.

وی افزود: پسرم نیز یکی از همین جوانان است؛ اگر توانایی و کیفیت خود را نشان دهد، فرصت حضور در تیم را خواهد داشت و در غیر این صورت، تصمیم فنی بر اساس توانایی او گرفته می‌شود. این موضوع درباره او تفاوتی با سایر بازیکنان ندارد.