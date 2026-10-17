برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» عصر شنبه در آیین اختتامیه این رویداد، آرای خود را در بخش‌های مختلف مسابقه اعلام کرد. در این دوره، علاوه بر معرفی برگزیدگان رشته‌های هنری، آثار منتخب برای حضور در چند جشنواره تئاتری دیگر نیز مشخص شدند.

برگزیدگان بخش طراحی لباس و موسیقی

در بخش طراحی لباس، «مهسا دهقانی» برای طراحی لباس نمایش «تنگه‌ای که تنگه» رتبه برتر این بخش را کسب کرد و لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال دریافت کرد.

در بخش موسیقی، «مهدی حسنی» برای موسیقی نمایش «طلای ۲۴» با دریافت لوح تقدیر و مبلغ ۷۰ میلیون ریال مورد تقدیر قرار گرفت.

جایزه ویژه موسیقی نیز شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به «آمان آبسالان» و «ابراهیم ابراهیمی» برای موسیقی نمایش «بیژن و منیژه» اهدا شد.

معرفی برگزیدگان طراحی فضا

در بخش طراحی فضا، «سهیلا پورتقی» برای نمایش «خوان» رتبه سوم را کسب کرد و لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.

رتبه دوم این بخش به «کژال راست‌بین» برای طراحی فضای نمایش «میم مثل معلم» رسید که شامل لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بود.

همچنین «مجتبی لاله‌زاری» برای طراحی فضای نمایش «تنگه‌ای که تنگه» رتبه نخست را به دست آورد و لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.

برگزیدگان بخش طرح و ایده

در بخش طرح و ایده، از نمایش «میم مثل میناب» با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۷۰ میلیون ریال تقدیر شد.

رتبه سوم مشترک این بخش به «سما سیمرغی» برای طرح و ایده نمایش «خوان» و «مصطفی کولیوندی» برای نمایش «کوچه ماهرخ بود و فریدون» اختصاص یافت. هر یک از این هنرمندان لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کردند.

در رتبه دوم مشترک، «سعید خیراللهی» برای نمایش «بیژن و منیژه» و «شادی غفوریان» برای نمایش «طلای ۲۴» انتخاب شدند. جایزه هر یک شامل لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بود.

رتبه نخست بخش طرح و ایده نیز به «مجتبی لاله‌زاری» برای نمایش «تنگه‌ای که تنگه» رسید و این هنرمند لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.

برگزیدگان بخش کارگردانی

در بخش کارگردانی، رتبه سوم به‌صورت مشترک به «سما سیمرغی» برای نمایش «خوان» و «مالک آبسالان» برای نمایش «کوچه ماهرخ بود و فریدون» تعلق گرفت. هر یک از این هنرمندان لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کردند.

رتبه دوم کارگردانی به «مریم عبدی» برای نمایش «بیژن و منیژه» اختصاص یافت که شامل لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بود.

همچنین «مهسا دهقانی» برای کارگردانی نمایش «تنگه‌ای که تنگه» رتبه نخست این بخش را کسب کرد و لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.

برگزیدگان بازیگری زن

در بخش بازیگری زن، رتبه سوم به‌صورت مشترک به «ماه‌منیر صادقیان» برای بازی در نمایش «تنگه‌ای که تنگه» و «زهره حسین‌پور» برای نمایش «نشونه» رسید. هر یک از این بازیگران لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کردند.

رتبه دوم مشترک این بخش به «سما سیمرغی» برای نمایش «خوان» و «نازیلا امینی» برای نمایش «شاخابیل» اختصاص یافت. جایزه هر یک از برگزیدگان شامل تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بود.

رتبه نخست بازیگری زن نیز به «زهرا چراغی» برای ایفای نقش در نمایش «بیژن و منیژه» رسید. این بازیگر لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.

برگزیدگان بازیگری مرد

در بخش بازیگری مرد، هیئت داوران از «میثم انعامی‌پور» برای نمایش «نمره ۴» و «سجاد شنبه‌پور» برای نمایش «نشونه» تقدیر کرد. هر یک از این هنرمندان لوح تقدیر و مبلغ ۷۰ میلیون ریال دریافت کردند.

رتبه سوم مشترک به «بهنام کاوه» برای بازی در نمایش «صادق بوره» و «حسین منظمی» برای نمایش «طلای ۲۴» اختصاص یافت. هر یک از این بازیگران لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کردند.

در رتبه دوم مشترک، «سعید ذبیحی» برای نمایش «نجوای خاموش» و «علی عابدی» برای نمایش «اثر انگشت» انتخاب شدند. جایزه هر یک شامل لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال بود.

رتبه نخست بازیگری مرد به «مالک آبسالان» برای بازی در نمایش «کوچه ماهرخ» رسید و این هنرمند لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرد.

«تنگه‌ای که تنگه» نمایش برگزیده جشنواره شد

هیئت داوران هفتمین جشنواره سراسری «تبریزیم»، نمایش «تنگه‌ای که تنگه» را به‌عنوان اثر برگزیده معرفی کرد. این نمایش لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی دریافت کرد.

معرفی آثار به جشنواره‌های تئاتری

بر اساس آرای هیئت داوران، نمایش «تنگه‌ای که تنگه» برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد. نمایش «بیژن و منیژه» نیز به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد و نمایش‌های «خوان» و «کوچه ماهرخ بود و فریدون» برای حضور در جشنواره خیابانی مقاومت انتخاب شدند.

تقدیر از آثار بخش ویژه جشنواره

در بخش ویژه هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» با موضوع‌های «تبریز، شهر دوستدار کودک» و «تبریز، بهشت ماندگار»، دبیرخانه جشنواره پس از بررسی آثار شرکت‌کننده، از هر شش گروه حاضر تقدیر کرد. در این بخش، نمایش «اوز یغما» به کارگردانی «ملیحه واعظی»، نمایش «نت ناتمام وطن» به کارگردانی «نسیم عموزاده»، نمایش «سرزمین غول‌ها» به کارگردانی «جهانگیر چالاکی»، نمایش «موش موشک‌ها» به کارگردانی «سهیلا پورتقی»، نمایش «تولکی سنی» به کارگردانی «حسین صادقی‌اقدم» و نمایش «دادگاه نایلکس» به کارگردانی «محمود کریمی» هر کدام لوح تقدیر و مبلغ ۷۰ میلیون ریال دریافت کردند.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» با معرفی برگزیدگان رشته‌های مختلف و اعلام آثار منتخب برای حضور در جشنواره‌های تئاتری دیگر به کار خود پایان داد.