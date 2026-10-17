به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از پیش‌بینی بارش‌های نسبتاً سنگین در بخش‌هایی از جنوب کشور از روز دوشنبه (۲۷ مهر) خبر داد و نسبت به احتمال وقوع سیلاب در مناطقی از سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان هشدار داد.

وی افزود: در روزهای اخیر، الگوی نقشه‌های هواشناسی با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده است؛ ازاین‌رو، لازم است درباره تغییرات جوی پیش‌رو با احتیاط بیشتری اظهارنظر شود.

اصغری بیان کرد: به کشاورزان توصیه می‌کنیم در مدیریت سرمایه و تهیه بذر، کود و سایر نهاده‌های کشاورزی شتاب‌زده عمل نکنند و در شرایط فعلی، با در نظر گرفتن وضعیت موجود، همان روال سال گذشته را دنبال کنند. به‌محض دستیابی به اطمینان کافی درباره تغییرات مهم جوی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت آینده، عمده رگبارها در ساعات بعدازظهر و در امتداد ارتفاعات زاگرس و بلندی‌های کرمان رخ خواهد داد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از روز دوشنبه (۲۷ مهر)، پس‌از مدت‌ها، مجددا با نفوذ جریانات خنک شمالی به سواحل شمالی کشور، پس از مدت‌ها شاهد بارندگی‌های نسبتاً قابل‌توجه در این مناطق خواهیم بود؛ بااین‌حال، نگرانی اصلی برای روز دوشنبه، وقوع بارش‌های نسبتاً سنگین در سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب غرب استان کرمان است.

وی با اشاره به احتمال وقوع سیلاب در مناطق جنوبی کشور، ادامه داد: ساکنان مناطقی مانند زپیران، چانف، مسکوتان، اسپکه، فنوج، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، بشاگرد و مناطق اطراف باید توجه و احتیاط بیشتری داشته باشند؛ زیرا با توجه به شدت احتمالی بارش‌ها، خطر جاری شدن سیلاب در این مناطق وجود دارد.

اصغری یادآور شد: در حال حاضر، سطح هشدار هواشناسی برای این مناطق زرد است، اما احتمال ارتقای سطح هشدار به نارنجی برای روزهای دوشنبه (۲۷ مهر) و سه‌شنبه (۲۸ مهر) وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا در روزهای آینده، گفت: از امشب (۲۵ مهر)، با نفوذ هوای سرد از سمت شمال غرب کشور، دما با شیب نسبتاً تندی کاهش خواهد یافت.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در مقایسه با هفته گذشته، طی هفته جاری شاهد کاهش دما و روزها و شب‌های خنک‌تری مورد انتظار خواهد بود.