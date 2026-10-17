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کد مطلب 6980734
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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

سقوط شهرداری مارسی؛ بحران سیاسی در فرانسه

سقوط شهرداری مارسی؛ بحران سیاسی در فرانسه

شهرداری مارسی فرانسه سقوط کرد؛ تحولی که در بحبوحه ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی این کشور رخ داده است.

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