دریافت 1 MB کد مطلب 6980734 https://mehrnews.com/x3dmrY ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴ کد مطلب 6980734 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴ سقوط شهرداری مارسی؛ بحران سیاسی در فرانسه شهرداری مارسی فرانسه سقوط کرد؛ تحولی که در بحبوحه ناآرامیها و تنشهای سیاسی این کشور رخ داده است. کپی شد مطالب مرتبط ادامه اعتراضات در فرانسه؛ جلیقهزردها و دانشآموزان به خیابانها آمدند گسترش اعتراضات دانشآموزی و تشدید تدابیر امنیتی در فرانسه فرانسویها مانع بارگیری محموله تسلیحاتی برای تلآویو شدند برچسبها فرانسه مارسی اغتشاش
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