به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، بعدازظهر شنبه، بر ضرورت تبدیل استان تهران به قطب گردشگری کشور تأکید کرد و توسعه این صنعت را فرصتی برای رونق اقتصادی استان دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به پیشینه تاریخی هفت‌هزارساله این استان و جایگاه آن به‌عنوان پایتخت در سه دوره تاریخی، ظرفیت‌های تهران را برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد جذاب گردشگری کشور قابل‌توجه ارزیابی کرد.

سپهری با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری اظهار داشت که تهران نباید صرفاً به‌عنوان مقصدی برای دریافت خدمات اداری، آموزشی و درمانی شناخته شود، بلکه باید زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری آن نیز فراهم شود.

وی با اشاره به توجیه اقتصادی فعالیت‌های گردشگری افزود که فراهم‌شدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران، هلدینگ‌ها و انجمن‌های تخصصی را فراهم کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به سیاست دولت درباره اشباع توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در استان، گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای تحرک‌بخشی به اقتصاد تهران دانست.

سپهری با بیان اینکه توسعه گردشگری به ایجاد زیرساخت‌های متنوع نیاز دارد، ایجاد اقامتگاه‌ها و مجتمع‌های رفاهی، تفریحی، سرگرمی و ورزشی را از زمینه‌های قابل پیگیری در این بخش برشمرد.

وی همچنین تأکید کرد که توسعه مراکز اقامتی نباید به ساخت هتل محدود شود و ایجاد اقامتگاه‌های سنتی، بوم‌گردی و مهمان‌پذیرهای متناسب با توان مالی اقشار کم‌درآمد نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان استفاده گروه‌های مختلف مردم از جاذبه‌های استان فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، تنوع جاذبه‌های گردشگری این استان را در حوزه‌های ورزشی، مذهبی، تاریخی، باستانی، سلامت و طبیعت‌گردی از ظرفیت‌های مهم آن دانست.

سپهری در تشریح این ظرفیت‌ها به پیست‌های بین‌المللی دیزین و شمشک در حوزه گردشگری ورزشی اشاره کرد و دربند، فرحزاد، درکه، توچال و ولنجک را از مناطق برخوردار از جاذبه‌های طبیعی استان برشمرد.

وی همچنین وجود آثار تاریخی و باستانی، تنوع اقلیمی شامل مناطق کوهستانی و کویری و دسترسی به مسیرهای هوایی، ریلی و زمینی را از دیگر مزیت‌های گردشگری تهران عنوان کرد و موقعیت این استان در مرکز کشور را نیز در این زمینه مؤثر دانست.

سپهری با اشاره به چالش‌هایی مانند آلودگی هوا، ترافیک و هزینه‌های حمل‌ونقل گفت که برای مدیریت این موانع می‌توان از راهکارهای کارشناسی و همکاری نزدیک با شهرداری تهران بهره گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تأکید بر نقش مدیریت شهری در رفع موانع گردشگری، مدیریت این مسائل را عاملی برای افزایش تمایل شهروندان و گردشگران به بازدید از جاذبه‌های پایتخت دانست.

سپهری در تشریح الزامات توسعه این صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی، معرفی جاذبه‌های استان به مخاطبان داخلی و خارجی، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد عزم جدی برای سرمایه‌گذاری را ضروری برشمرد.

وی تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری نباید به کلان‌شهر تهران محدود بماند و شهرستان‌هایی مانند دماوند، فیروزکوه، شهریار و ورامین نیز می‌توانند از این رویکرد بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پایان، استفاده از ظرفیت آژانس‌های گردشگری، انجمن‌های تخصصی و هلدینگ‌های فعال این حوزه را از راهکارهای پیشبرد برنامه‌های گردشگری دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این امکانات برای تحقق اهداف اقتصادی کشور تأکید کرد.