به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی «تهران مبارک» عصر امروز شنبه بیست‌وپنجم مهر در محوطه تئاترشهر تهران برگزار شد. در این مراسم اتابک نادری، پوپک عظیم‌پور، مجید قناد و هنرمندان مختلف حضور داشتند.

تئاترشهری که رنگین و خیال‌انگیز شده است

در گوشه‌وکنار محوطه تئاترشهر، هنرمندان و علاقه‌مندان مختلف مشغول گفتگو با یکدیگر بودند و عروسک‌های بی‌شماری که در دست هنرمندان قرار گرفته بود، جلوه‌ای متفاوت و رنگین به این آئین بخشیده بودند.

در شرق محوطه تئاترشهر، یادبودی برای شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب ساخته شده بود؛ اثری که در آن، کیف‌های مدرسه با بال‌های پروانه‌ای بر فراز میزهای مخروب قرار گرفته بودند تا نمادی از عروج این شهدای مظلوم و پاک میهن باشد.

جلوه عروسک‌ها در کنار موسیقی

در آغاز این مراسم، هنرمندان و حاضران با عروسک‌های خود که آنها را در دست گرفته بودند، طبق یک آئین سنتی در پشت سر نوازندگان ساز و دهل به راه افتادند تا اینچنین هنر دست و هنر موسیقی در هم بیامیزد و آیینه‌ای از هنر بومی این سرزمین باشد.

در این مراسم، عروسک سیاه و عروسک لقمه‌ محوریت برنامه‌ها را داشتند و قطعات نمایشی مختلفی اجرا شد.

در ادامه این مراسم، ربات پستچی، بسته‌ای را به پوپک عظیم‌پور دبیر این جشنواره رساند. این ربات به شکل نمادین عروسک مبارک را از دوره پیشین تحویل گرفته و به دبیر دوره جدید جشنواره، تحویل داد.

جایی که فرهنگ‌ها دیدار می‌کنند

پس از آن پوپک عظیم‌پور دبیر جشنواره، با سلام و قدردانی از حضور هنرمندان مختلف، به حاضران خیر مقدم گفت.

وی در بخشی از پیامش عنوان کرد: اینجا جایی است که عروسک‌ها از تاریکی جعبه‌ها بیرون می‌آیند و به ما یادآوری می‌کنند که خیال هنوز زنده است. جشنواره تهران-مبارک نه فقط گردهمایی چند نمایش، بلکه دیدار فرهنگ‌هاست؛ جایی که زبان‌ها متفاوت هستند اما قلب‌ها یک صدا می‌تپند. امشب اجازه دهید عروسک‌ها برایمان قصه بگویند و ما برای چند ساعت دوباره کودک شویم.

در ادامه زنگ آغازین بیست‌ویکمین دوره جشنواره «تهران مبارک»، توسط لقمه و مبارک ۲ تن از عروسک‌های حاضر در آئین، نواخته شد.

اینجا خیال متجلی می‌شود

در ادامه ۲ نمایش عروسکی در محوطه تئاتر شهر اجرا شد؛ اجرای نخست نمایش «لال بهیگ» به کارگردانی علی قاضی و اثر دوم نمایش «ریشه در خاک» به کارگردانی امیرحسین عشقی بود.

اینجا بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی «تهران مبارک» است؛ جایی که خیال بار دیگر خود را متجلی می‌کند و جهان رویاها در چهره و حرکات عروسک‌ها زنده می‌شود. اینجا همه به یک زبان سخن می‌گویند و آن هنر خیال است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی «تهران مبارک» به دبیری پوپک عظیم‌پور از ۲۵ تا ۳۰ برگزار می‌شود.