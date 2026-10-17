به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور عصر شنبه در مراسم ولادت حضرت زینب(س) با اشاره به ضرورت حفظ آرامش در شرایط دشوار اظهار کرد: انسان در مواجهه با مشکلات باید بتواند شرایط را مدیریت کند و اجازه ندهد دشواری‌ها، قدرت تصمیم‌گیری و امید را از وی بگیرند.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) الگوی برجسته ایمان، استقامت و آرامش است، افزود: زندگی آن حضرت سرشار از مصیبت‌ها و حوادث دشوار بود، اما در اوج این سختی‌ها، جلوه‌ای کم‌نظیر از صبر و آرامش را به نمایش گذاشت.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان با تأکید بر اینکه آرامش به معنای نبود مشکلات نیست، گفت: گاهی تصور می‌کنیم افرادی که به موفقیت رسیده‌اند، سختی کمتری را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که تفاوت اصلی در توانایی مدیریت مشکلات و حفظ روحیه در فراز و نشیب‌های زندگی است.

حسین‌پور با اشاره به نقش ایمان در دستیابی به آرامش حقیقی اظهار کرد: ثروت و امکانات مادی به‌تنهایی نمی‌توانند آرامش پایدار ایجاد کنند. خداوند در قرآن می‌فرماید دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرد و ارتباط معنوی با پروردگار، انسان را در برابر مشکلات و گرفتاری‌ها توانمند می‌کند.

وی ادامه داد: آرامش واقعی را نباید در وابستگی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کرد؛ بلکه ایمان، یاد خدا و ارتباط با پروردگار می‌تواند در دشواری‌ها به انسان امید و قدرت تصمیم‌گیری ببخشد.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان با اشاره به تجربه سال‌های تحریم و فشارهای اقتصادی گفت: مشکلات در کنار همه دشواری‌های خود می‌توانند زمینه رشد و بالندگی را فراهم کنند. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از تدبیر، آینده‌نگری و توانایی عبور از شرایط دشوار است.

حسین‌پور با تأکید بر ضرورت همراهی مسئولان با مردم در روزهای سخت اظهار کرد: مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند افراد در زمان مشکلات در کنار مردم باشند و برای رفع گرفتاری‌ها تلاش کنند؛ نه اینکه در شرایط حساس، با مواضع و رفتارهای خود بر نگرانی‌های جامعه بیفزایند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی افزود: مکتب حضرت زینب(س) به ما می‌آموزد که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نباید امید، ایمان و قدرت مدیریت بحران را از دست داد.

حسین‌پور با بیان اینکه برای مدیریت مشکلات باید از آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) بهره گرفت، نخستین راهکار را تقویت ارتباط با خداوند دانست و گفت: انسان باید در متن مشکلات به خداوند توکل کند و در کنار برنامه‌ریزی و تلاش، به اراده الهی نیز توجه داشته باشد.

وی با اشاره به آیات سوره کهف درباره برنامه‌ریزی برای آینده افزود: انسان باید برای آینده خود برنامه داشته باشد، اما در تصمیم‌گیری‌ها همواره به مشیت الهی توجه کند و با درک این حقیقت، در برابر حوادث زندگی انعطاف‌پذیر و امیدوار باقی بماند.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان، ولایت را از دیگر عوامل آرامش‌بخش جامعه برشمرد و اظهار کرد: جامعه در شرایط دشوار به هدایت و تدبیر نیاز دارد و نقش رهبری در ایجاد آرامش، تقویت امید و عبور از بحران‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

حسین‌پور با اشاره به تجربه‌های مختلف کشور در مواجهه با بحران‌ها اظهار کرد: در شرایط حساس، مردم برای یافتن مسیر پیش‌رو به مواضع و رهنمودهای رهبر جامعه توجه می‌کنند و هدایت درست می‌تواند در کاهش نگرانی‌ها و تقویت انسجام اجتماعی مؤثر باشد.

هیئت‌ها باید در میدان حفظ همبستگی اجتماعی نقش‌آفرین باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت هیئت‌های مذهبی در شرایط کنونی گفت: مجالس و محافل مذهبی باید علاوه بر ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، در تقویت همبستگی، حفظ حضور مردم در صحنه و افزایش امید اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان خطاب به مسئولان هیئت‌ها، مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) افزود: فعالان مذهبی باید با شناخت مسئولیت اجتماعی خود، برای حفظ انسجام مردم و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی تلاش کنند و اجازه ندهند پیام‌ها و آرمان‌های مورد تأکید امام و رهبری به فراموشی سپرده شود.