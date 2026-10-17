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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

ضرورت فراهم‌سازی دسترسی عادلانه زنان به خدمات سلامت

ضرورت فراهم‌سازی دسترسی عادلانه زنان به خدمات سلامت

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه به خدمات سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در پیامی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران، سلامت زنان را از ارکان اساسی توسعه پایدار دانست و بر ضرورت توجه همه‌جانبه به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت بانوان تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات جمعیتی و نقش چندبعدی زنان در خانواده و جامعه، فراهم‌سازی فرصت‌های بیشتر برای انتخاب آگاهانه، خودمراقبتی و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را ضروری ارزیابی کرد.

معاون وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای متفاوت زنان در مراحل گوناگون زندگی، شناسایی به‌موقع عوامل خطر را از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش عوارض قابل پیشگیری و ارتقای کیفیت زندگی بانوان برشمرد.

رئیسی همچنین ترویج سبک زندگی سالم، تقویت فرهنگ پیشگیری، افزایش آگاهی عمومی و فراهم‌سازی زمینه دسترسی به خدمات سلامت باکیفیت را از اقدامات مهم در مسیر حفظ و ارتقای سلامت زنان عنوان کرد و یادآور شد: سرمایه‌گذاری در سلامت زنان، سرمایه‌گذاری برای سلامت خانواده و آینده جامعه است.

وی در پایان، ضمن گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران، از تلاش‌های کارکنان نظام سلامت، به‌ویژه همکاران فعال در شبکه بهداشت و درمان کشور، قدردانی و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و توسعه خدمات سلامت‌محور، زمینه برخورداری همه بانوان کشور از زندگی سالم‌تر، پویاتر و باکیفیت‌تر فراهم شود.

هفته ملی سلامت بانوان ایران از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6980754
حبیب احسنی پور

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