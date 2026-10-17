به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان در محل فرمانداری با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ و ادبیات بومی، اظهار کرد: ترویج آثار نوشته‌شده به زبان سمنانی باید در اولویت برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی قرار گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می رود تا انجمن کتابخانه‌های عمومی در زمینه ترویج آثار فرهنگی به زبان بومی اقدامات موثر را انجام دهد.

فرماندار سمنان با اشاره به وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی، بر لزوم شفافیت در ارائه بیلان مالی تأکید کرد و توضیح داد: بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان، شاعران و نویسندگان بومی در نام‌گذاری معابر را از موضوعات مهم فرهنگی شهرستان است.

صمیمیان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری هفته فرهنگی در پایان آبان‌ماه خبر داد و یادآور شد: ۳۰ مهرماه به‌عنوان روز سمنان در شهرستان به تصویب رسید که پس از طی مراحل قانونی در شورای فرهنگ عمومی استان و کشور، ابلاغ خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان و شهرستان سمنان، بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی با تکیه بر ظرفیت‌های محلی تأکید کرد.