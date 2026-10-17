  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

اولویت کتابخانه‌های سمنان ترویج آثار به زبان بومی است

اولویت کتابخانه‌های سمنان ترویج آثار به زبان بومی است

سمنان- فرماندار سمنان از برنامه‌ریزی برگزاری هفته فرهنگی در پایان آبان‌ماه خبر داد و گفت: ترویج کتاب‌ به زبان سمنانی از اولویت‌های انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان در محل فرمانداری با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ و ادبیات بومی، اظهار کرد: ترویج آثار نوشته‌شده به زبان سمنانی باید در اولویت برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی قرار گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می رود تا انجمن کتابخانه‌های عمومی در زمینه ترویج آثار فرهنگی به زبان بومی اقدامات موثر را انجام دهد.

فرماندار سمنان با اشاره به وظایف انجمن کتابخانه‌های عمومی، بر لزوم شفافیت در ارائه بیلان مالی تأکید کرد و توضیح داد: بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان، شاعران و نویسندگان بومی در نام‌گذاری معابر را از موضوعات مهم فرهنگی شهرستان است.

صمیمیان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری هفته فرهنگی در پایان آبان‌ماه خبر داد و یادآور شد: ۳۰ مهرماه به‌عنوان روز سمنان در شهرستان به تصویب رسید که پس از طی مراحل قانونی در شورای فرهنگ عمومی استان و کشور، ابلاغ خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان و شهرستان سمنان، بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی با تکیه بر ظرفیت‌های محلی تأکید کرد.

کد مطلب 6980759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها