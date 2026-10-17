به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی‌های وزیر امور خارجه با کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سالانه شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی، عصر امروز شنبه سفیان شایب وزیر مشاور در امور خارجه الجزایر با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، درباره روابط دوجانبه ایران - الجزایر و مسائل جهان اسلام به‌ویژه موضوع فلسطین و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم اشغالگری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، مسأله فلسطین را مهمترین مساله جهان اسلام و بشریت دانست و بر ضرورت تقویت انسجام و همبستگی اسلامی برای پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین طرف الجزایری را در جریان تحولات منطقه غرب آسیا و اقدامات مداخله‌جویانه و بی‌ثبات‌کننده آمریکا در منطقه خلیج فارس قرار داد.