افتتاح پاسگاه مرزی هنگ ژال بانه با هدف ارتقای توان عملیاتی مرزبانان

به گزارش خبرنگار مهر، پاسگاه مرزی هنگ ژال از یگان‌های هنگ مرزی بانه، شامگاه شنبه با حضور سردار حسن اسدالهی، جانشین مرزبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به بهره‌برداری رسید.

افتتاح این پاسگاه در راستای توسعه زیرساخت‌های مرزبانی و تقویت توان عملیاتی یگان‌های مستقر در مناطق مرزی انجام شده است و گامی در جهت بهبود شرایط خدمت‌رسانی و پشتیبانی از مرزبانان به شمار می‌رود.

با بهره‌برداری از این مجموعه، شرایط مناسب‌تری برای استقرار نیروهای مرزبانی و اجرای مأموریت‌های محوله در حوزه استحفاظی هنگ مرزی بانه فراهم می‌شود. همچنین توسعه امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه افزایش آمادگی نیروها و تقویت اقدامات کنترلی و مراقبتی در نوار مرزی را مهیا می‌کند.

پاسگاه‌های مرزی از جمله زیرساخت‌های مهم در اجرای مأموریت‌های حفاظتی و نظارتی به شمار می‌روند و تقویت امکانات و ظرفیت‌های آنها می‌تواند در ارتقای هماهنگی عملیاتی، تسهیل انجام مأموریت‌ها و افزایش توان مرزبانان در صیانت از مرزهای کشور مؤثر باشد.