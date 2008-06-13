روند ساخت آزادراه تهران-شمال شتاب می گیرد/ اشباع ظرفیت جاده شمال

حمید بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تامین بودجه مالی اجرای این طرح و تسریع روند تحقق فاینانس این پروژه، مهمترین مساله برای شتاب بخشیدن به روند اجرای این پروژه است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری افزود: خروج پیمانکار چینی از پروژه در حال حاضر مدنظر نیست بلکه نهایی شدن فاینانس آن هدف قرار گرفته است.

بهبهانی ادامه داد: این که گفته می شود با طولانی شدن مدت اجرای این پروژه ، تامین منابع مالی آن در حد پیمانکاران داخلی قرار گرفته، قابل بررسی است اما وزارت راه و ترابری به تنهایی توان پرداخت کل هزینه های این پروژه را ندارد.

وی ابراز داشت: در ابتدای هفته آینده برنامه بازدید از مراحل انجام کار آزادراه تهران-شمال در برنامه قرار دارد تا با مشاهده مقدار پیشرفت لازم، تدابیر جهت تسریع روند اجرایی شدن آن اندیشیده شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری خاطر نشان کرد: ظرفیت جاده های کشور به خصوص در بخشهای شمالی به حد اشباع رسیده است که راه حل آن، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی در سفرهای بین شهری است و از سوی دیگر، برای کنترل ترافیک در این مسیرها باید پلیس به هلی کوپتر مجهز شود تا در مواقع بروز تصادفات از طریق هوایی وارد صحنه شود.