  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

بهبهانی در گفتگو با مهر:

روند ساخت آزادراه تهران-شمال شتاب می گیرد/ اشباع ظرفیت جاده شمال

روند ساخت آزادراه تهران-شمال شتاب می گیرد/ اشباع ظرفیت جاده شمال

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری از پیگیری تسریع روند اجرای پروژه ساخت آزادراه تهران-چالوس خبر داد.

حمید بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تامین بودجه مالی اجرای این طرح و تسریع روند تحقق فاینانس این پروژه، مهمترین مساله برای شتاب بخشیدن به روند اجرای این پروژه است.

 معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری افزود: خروج پیمانکار چینی از پروژه در حال حاضر مدنظر نیست بلکه نهایی شدن فاینانس آن هدف قرار گرفته است.

بهبهانی ادامه داد: این که گفته می شود با طولانی شدن مدت اجرای این پروژه ، تامین منابع مالی آن در حد پیمانکاران داخلی قرار گرفته، قابل بررسی است اما وزارت راه و ترابری به تنهایی توان پرداخت کل هزینه های این پروژه را ندارد.

 وی ابراز داشت: در ابتدای هفته آینده برنامه بازدید از مراحل انجام کار آزادراه تهران-شمال در برنامه قرار دارد تا با مشاهده مقدار پیشرفت لازم، تدابیر جهت تسریع روند اجرایی شدن آن اندیشیده شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری خاطر نشان کرد: ظرفیت جاده های کشور به خصوص در بخشهای شمالی به حد اشباع رسیده است که راه حل آن، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی در سفرهای بین شهری است و از سوی دیگر، برای کنترل ترافیک در این مسیرها باید پلیس به هلی کوپتر مجهز شود تا در مواقع بروز تصادفات از طریق هوایی وارد صحنه شود.

کد مطلب 698077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها