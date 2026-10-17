به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی با اشاره به شرایط خاص زندگی و جابه‌جایی جامعه عشایری گفت: خدمات‌رسانی به این جامعه ماهیتی عرضه‌محور دارد و مستلزم حضور میدانی کارکنان در مناطق عشایری است.

وی افزود: کارکنان ادارات امور عشایر با حضور در محل استقرار این جامعه، نیازها و مشکلات آنان را شناسایی می‌کنند و خدمات موردنیاز را ارائه می‌دهند.

مدیرکل امور عشایر فارس با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت عشایر برای دریافت خدمات و پیگیری مسائل خود همواره به ساختمان‌های اداری مراجعه کنند، بر ضرورت متناسب‌سازی شیوه خدمات‌رسانی با شرایط زندگی این جامعه تأکید کرد.

کریمی همچنین تقویت ساختار تشکیلاتی ادارات امور عشایر شهرستان‌ها را ضروری دانست و گفت: تأمین نیروی انسانی موردنیاز و تجهیز این واحدها متناسب با مأموریت‌ها و الزامات اجرایی، از الزامات بهبود خدمات‌رسانی به جامعه عشایری است.

وی ارتقای ظرفیت‌های اداری و عملیاتی ادارات امور عشایر را از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند خدمت‌رسانی به عشایر استان فارس برشمرد.