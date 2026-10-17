به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، در نشست مشترک علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی، با هادی رجائی‌نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، راهکارهای اجرایی تأمین و توزیع شیر رایگان در مدارس و زمینه‌های همکاری دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به جامعه هدف این طرح اظهار کرد: دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دولتی شهری و روستایی، مدارس عشایری، شبانه‌روزی و مدارس استثنایی، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند و اجرای مطلوب آن مستلزم همکاری و هماهنگی میان آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و واحدهای تولیدی است.

وی در اجرای برنامه توزیع شیر رایگان، حدود ۱۳۰ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی را تحت پوشش این طرح دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۴ میلیون پاکت شیر در میان دانش‌آموزان مشمول توزیع شود.

متقیان با تأکید بر اهمیت این برنامه در ارتقای سلامت دانش‌آموزان، بر ضرورت فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، هماهنگی در تأمین و توزیع به‌موقع شیر و تعامل مستمر مجموعه‌های مسئول برای بهره‌مندی دانش‌آموزان مشمول از این طرح تأکید کرد.

هادی رجائی‌نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی استانی و برون‌استانی را از محورهای مهم تأمین و توزیع شیر مدارس دانست و بر بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود در خراسان شمالی و نیز استان‌های همجوار برای تسهیل روند اجرای برنامه تأکید کرد.