حمایت از کشاورز، ضامن سفره سالم و پایدار مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اسفندیار حسنی‌مقدم، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان البرز، در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا، این روز را فرصتی برای یادآوری مسئولیت مشترک همه دستگاه‌ها و مردم در تأمین امنیت غذایی دانست.

وی گفت: روز جهانی غذا یادآور این واقعیت است که دسترسی همه اقشار به غذای کافی، سالم و مغذی یک حق بنیادین است و تحقق آن نیازمند هماهنگی میان تولید، فرآوری، بازرگانی و مصرف است.

حسنی‌مقدم با قدردانی از زحمات کشاورزان، دامداران، صیادان و فعالان زنجیره تأمین، تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده، تنظیم منطقی بازار، تسهیل تجارت و مدیریت ذخایر راهبردی، از محورهای اصلی برنامه‌های این معاونت برای تضمین پایداری عرضه است.

وی در پایان بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف مواد غذایی تأکید کرد و افزود: «حفظ نعمت غذا، وظیفه‌ای ملی و اخلاقی برای همه ماست.