به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت حوزه علمیه فارس، جامعه اساتید حوزه علمیه فارس و دیگر نهادهای حوزوی استان در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به آنچه هنجارشکنی در برخی کنسرت‌های اخیر شیراز عنوان کردند، اعتراض کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر پزشکیان

سلام علیکم

به استحضار می رساند طی چند هفته اخیر، کنسرت های موسیقی متعددی در شهر مقدس شیراز برگزار شده که برخی از آنها، توام با هنجارشکنی های وقیحانه و زیر پانهادن ارزش های اسلامی بوده است به نحوی که احساسات مردم فرهیخته و متدین این شهر به خصوص علما، طلاب، دانشگاهیان، ایثارگران و خانواده های معظم شهیدان را به شدت جریحه دار کرده است.

جنابعالی به خوبی مستحضرید نه تنها حوزه علمیه با نشاط و شادی مردم مخالف نیست بلکه بر فراهم آوردن زمینه های آن از راه های صحیح و مشروع تاکید می ورزد.آنچه مورد مخالفت ایشان است عادی سازی گناه و فساد و اشاعه هنجارشکنی است.

برای همه روشن است بروز این حرکات مغایر با فرهنگ اصیل ایران اسلامی بیش از هر چیز، معلول بی کفایتی کسانی است که مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر این گونه فعالیت ها را بر دوش دارند ولی به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمی کنند.

کمترین انتظار مردم متدین و انقلابی سومین حرم اهلبیت (ع) در ایران، برخورد قاطع با مسببان این ناهنجاری ها و برکناری فوری آنان است.

با احترام

مرکز مدیریت حوزه علمیه فارس

جامعه اساتید حوزه علمیه فارس

نهاد های حوزوی استان فارس