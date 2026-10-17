به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، شامگاه شنبه،در بازدید از یک کارخانه تولید آرد، تأمین پایدار آرد مرغوب را خط قرمز اقتصادی استان تهران دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه، بر ضرورت نظارت مستمر بر مراحل تأمین گندم، تولید آرد و توزیع آن میان نانوایی‌ها تأکید کرد.

عسگری در این بازدید که با همراهی عباس نوری، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، محمود یوسفی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران و جمعی از مدیران استانی انجام شد، روند تولید و ذخیره‌سازی آرد را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت مواد اولیه، ارزیابی کیفیت گندم و آرد، رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی و نحوه تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان را از محورهای این بازدید برشمرد.

عسگری با اشاره به نقش راهبردی آرد و نان در معیشت خانوارها اظهار کرد که تأمین مستمر گندم و آرد مرغوب باید با نظارت دقیق بر تمام مراحل زنجیره تأمین تا تحویل آرد به واحدهای نانوایی همراه باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران هدف از این اقدامات را حفظ ثبات در تأمین آرد و ارتقای مستمر کیفیت، سلامت و بهداشت نان مصرفی شهروندان دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در تولید و توزیع تأکید کرد.

عسگری همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه‌های مجهز، تقویت نظارت‌های آزمایشگاهی و رعایت دقیق استانداردهای تولید را ضروری دانست و تأکید کرد که نتیجه این اقدامات باید در یکنواختی کیفیت آرد و افزایش رضایت مردم از نان مصرفی نمایان شود.

عباس نوری، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کارخانه‌های آردسازی و شبکه توزیع، این همکاری را برای حفظ ثبات بازار نان ضروری دانست.

نوری همچنین ارزیابی مستمر کیفیت آرد و نظارت بر میزان استاندارد سبوس‌گیری را از عوامل مؤثر در تأمین آرد مناسب و یکنواخت برای واحدهای نانوایی عنوان کرد.