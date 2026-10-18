۲۹ دانشگاه میزان وثیقه تعهدات دستیاران پزشکی را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بخشنامه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد میزان وجه التزام اسناد وثیقه پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۵ در مقاطع دستیاری تخصصی بالینی باید براساس جدول این معاونت باشد. پس از اعلام نتایج پذیرش آزمون دستیاری پزشکی در ۱۸ مهرماه، برخی از دانشگاه ها وجه التزام متفاوت اعلام کردند و برخی دیگر نیز اعلام شرایط ثبت نامی را به روزهای آینده موکول کردند.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت همچنین به تازگی ارقام منتشر شده درباره افزایش ۴.۵ برابری وثیقه تعهدات دستیاری در سهمیه آزاد و افزایش ۲.۵ برابری آن در سهمیه مناطق محروم و همچنین افزایش متناسب مبالغ انصراف را تکذیب کرد و بر ضرورت استناد به بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی این معاونت تأکید کرد.



در پی انتشار مطالبی با موضوع افزایش چندبرابری وثیقه تعهدات دستیاری پزشکی و مبالغ انصراف از آن، معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارقام و ادعاهای مطرح‌شده را تکذیب و اعلام کرد:«ملاک اطلاع‌رسانی در این زمینه مفاد بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی صادرشده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.



بر این اساس، از دانشگاهیان، مخاطبان و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود برای دریافت اطلاعات دقیق درباره میزان وثیقه‌ها، وجه التزام و هزینه‌های مرتبط با تعهدات آموزشی، صرفاً به درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مراجعه کنند و از استناد به ارقام منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند.»

بررسی ها نشان می دهد که بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دستیار تخصصی بالینی شرایط ثبت نام و وجه التزام تعهد دستیاران را مطابق با بخشنامه وزارت بهداشت تعیین کرده اند. سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز شرایط را در زمان ثبت نام حضوری دستیاران به اطلاع آنها می رسانند.

بر اساس دستورالعمل ۲۰۹۶/۱۰۷/د مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ ضامنین باید از:

۱) کارکنان رسمی و یا پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با سنوات خدمت زیر ۲۰ سال. توضیح ماده ۵ - دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

۲) کارکنان قرارداد معین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

ضامن باید شاغل باشد. (ضمانت بازنشستگان مورد قبول نیست). ضامن باید کارمند دولت باشند لذا ضمانت کارکنان شرکت ها و موسسات خصوصی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیر انتفاعی و... مورد پذیرش نیست.

شرایط دانشگاه های علوم پزشکی در تعهد دستیاران پزشکی

۱. دانشگاه علوم پزشکی اراک: به منظور تسهیل در فرایند تودیع سند تعهد محضری دستیاران و کاهش تردد دستیار و ضامنین به شهر اراک، پذیرفته شدگان فرمت سند تعهد، مطابق با سهمیه قبولی خود را از دفتر حقوقی یا لینک های اعلام شده دریافت کنند و براساس شرایط اعلامی دانشگاه عمل کرده و در نهایت سند تعهد محضری خود را (که از سوی امور حقوقی یا نماینده دانشگاه محل سکونت تائید شده است) بصورت حضوری به امور حقوقی دانشگاه تحویل دهند. مبالغ وثیقه: سهمیه آزاد مبلغ ۱.۴۸۸.۹۶۰.۰۰۰ تومان و سهمیه مناطق محروم موضوع قانون عدالت آموزشی مبلغ ۲.۵۳۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان.

۲. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: اصل سند تعهد محضری براساس سهمیه قبولی باید ارائه شود. برای کلیه پذیرفته شدگان ارائه تعهد محضری بر اساس سهمیه قبولی به استناد مصوبات قوانین و مقررات آموزش دستیاری به هنگام ثبت نام الزامی است و از کسانی که در موقع ثبت نام تعهد محضری به همراه نداشته باشند، طبق اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی ثبت نام به عمل نخواهد آمد. برای اطلاعات بیشتر در مورد سند تعهد محضری با دفتر حقوقی دانشگاه تماس گرفته شود.

۳. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجو در امور حقوقی دانشگاه و متناسب با سهیمه پذیرش و ارائه دو سری اصل و کپی سند تعهد محضری قبل از شروع دوره الزامی است.

۴. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری ، فاقد وجاهت قانونی است. ثبت نام و شروع دوره بصورت مشروط است و ثبت نام قطعی منوط به تحویل سند تعهد محضری تاییدشده توسط مدیریت دفتر امورحقوقی دانشگاه است.

۵. دانشگاه علوم پزشکی ایران: دستیاران در خصوص سند تعهد محضری توجه کنند. سند تعهد محضری مناسب با وضعیت قبولی دستیاران از سایت دفتر حقوقی قابل دریافت است. مبلغ سپرده بابت ضمانت بصورت سفته برای دستیاری تخصص بالینی مناطق محروم موضوع برقراری عدالت آموزشی مبلغ ۲.۵۳۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان (کل دوره) و دستیاری تخصصی بالینی آزاد مبلغ ۱.۴۸۸.۹۶۰.۰۰۰ تومان (کل دوره). سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی است و شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است.

۶. دانشگاه علوم پزشکی بابل: بارگذاری سفته بانکی تکمیل شده و سند تعهد محضری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور براساس سهمیه قبولی و تحویل آن به آموزش کل پس از تایید امور حقوقی الزامی است. درخصوص سپردن تعهد محضری با دفتر حقوقی دانشگاه هماهنگی شود. ضروری است سفته بانکی قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تهیه شود تا درحین تنظیم سندتعهد محضری، شماره سفته در متن سند درج شود. با عنایت به نامه شماره ۳۰۵۴/۵۰۰/د مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۴ وزارت بهداشت مبالغ سفته برای مقطع تخصصی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به شرح زیر است:

سهمیه قبولی: آزاد/ وجه التزام: مبلغ ۱۴/۸۸۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال

سهمیه قبولی: بومی/ وجه التزام: مبلغ ۲۵/۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است. ارائه اصل تعهد نامه محضری با هماهنگی کارشناس حقوقی دانشگاه.

۸. دانشگاه علوم پزشکی تبریز: اصل سند تعهد محضری (براساس سهمیه قبولی از طریق امور حقوقی دانشگاه). تحویل سند تعهد محضری در مراجعه حضوری به دانشکده، الزامی است. در سند تعهد محضری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور براساس سهمیه قبولی و پذیرفته شدگان سهمیه بومی (مناطق محروم) حتما استان و شهر محل تعهد را بر اساس قبولی در سند تعهد محضری قید کنند. با عنایت به نامه شماره۳۳۴۷//۵۰۰/د مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ وزارت بهداشت مبالغ سفته برای مقطع تخصصی در سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ به شرح زیر است. پذیرفته شدگان باید با توجه به سهمیه قبولی و مدت طول دوره آموزش دستیاری نسبت به تهیه سفته و تنظیم سند تعهد محضری اقدام کنند.

سهمیه قبولی: آزاد/ وجه التزام: مبلغ ۱۴/۸۸۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال

سهمیه قبولی: بومی/ وجه التزام: مبلغ ۲۵/۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۹. دانشگاه علوم پزشکی تهران: بارگذاری سفته بانکی تکمیل شده و سند تعهد محضری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور براساس سهمیه قبولی و پذیرفته شدگان سهمیه بومی (مناطق محروم) حتما استان و شهر محل تعهد را بر اساس قبولی در سند تعهد محضری قید کنند. برای اطلاع از شرایط ضامنین به سایت امور حقوقی مراجعه شود. با عنایت به نامه شماره۳۳۴۷//۵۰۰/د مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ وزارت بهداشت مبالغ سفته برای مقطع تخصصی در سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ به شرح زیر است.

سهمیه قبولی: آزاد/ وجه التزام: مبلغ ۱۴/۸۸۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال

سهمیه قبولی: بومی/ وجه التزام: مبلغ ۲۵/۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰. دانشگاه علوم پزشکی جهرم: شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است و ارائه اصل سند تعهد محضری با توجه به سهمیه قبولی الزامی است.

۱۱. دانشگاه علوم پزشکی زنجان: دستیارانی که ضامنین آنها خارج از حوزه شهرستان زنجان هستند و یا امکان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی شهرستان زنجان برای آنها میسر نیست باید طبق شرایط اعلامی دانشگاه عمل کرده و در نهایت طی مراجعه حضوری به دانشگاه محل تحصیل نسبت به ارائه اصل سند تعهد به همراه کپی برابر اصل مدارک ضامنین به دانشگاه اقدام کنند.

۱۲. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: اصل تعهدنامه محضری به علاوه تصویر آن الزامی است. پذیرفته شدگان قبل از مراجعه جهت ثبت نام با مراجعه به دفتر حقوقی دانشگاه، بر اساس سهمیه قبولی سند تعهد محضری مربوط را تنظیم و هنگام مراجعه جهت ثبت نام، تحویل دهند.

۱۳. دانشگاه علوم پزشکی سمنان: پس از تنظیم سند تعهد در یکی از دفاتر اسناد رسمی استان سمنان به همراه کارشناس حقوقی دانشگاه، سند تنظیمی از دفترخانه اخذ و به همراه مدارک زیر به اداره حقوقی این دانشگاه مراجعه شود.

۱۴. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود: پذیرفته شدگان جهت سپردن تعهد در معیت نمایندگان حقوقی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر، و مطابق با سهمیه قبولی نسبت به سپردن تعهد محضری اقدام کنند. پس از تنظیم سند تعهد، سند تنظیمی از دفترخانه اخذ، و به همراه مدارک ذیل در موعد ثبت نام به واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل شود.

۱۵. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: پذیرفته‌شدگان باید به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی و وب‌سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کنند.

۱۶. دانشگاه علوم پزشکی شیراز: سپردن و ارائه اسناد تعهد محضری مطابق با نمونه اسناد مورد تأیید دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش، در مهلت ثبت نام الزامی است. شروع دوره آموزشی پذیرفته شدگانی که سند تعهد محضری لازم را ارایه نکرده باشند، فاقد وجاهت قانونی است. پس از بارگذاری، اصل سند تعهد محضری باید همراه با نامه تأیید از اداره امور حقوقی دانشگاه به صورت حضوری تحویل داده شود. در صورت عدم تحویل حضوری سند، فرایند ثبت نام، نهایی نخواهد شد.

۱۷. دانشگاه علوم پزشکی فسا: پذیرفته شدگان جهت تهیه سند تعهد محضری باید با امور حقوقی دانشگاه تماس بگیرند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری فاقد وجاهت قانونی است.

۱۸. دانشگاه علوم پزشکی قم: سند تعهد محضری افرادی که در شهر قم امور خود را انجام می دهند باید پس از هماهنگی با نماینده امور حقوقی دانشگاه در دفتر اسناد رسمی انجام گیرد. چنانچه سند تعهد محضری در شهر دیگری تنظیم شود باید پس از هماهنگی با ایشان به منظور مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی شهر مورد نظر، انجام امور تعهد محضری انجام گیرد و نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی همان شهر سند را تأیید کرده و پذیرفته شده هنگام مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی قم سند را به نماینده حقوقی این دانشگاه تحویل دهد.

۱۹. دانشگاه علوم پزشکی کاشان: معرفی به دانشکده و بخش صرفا با سپردن تعهد محضری دوره دستیاری امکان پذیر بوده و در غیر اینصورت معرفی به بخش صورت نخواهد پذیرفت. به منظور تسهیل در فرایند تودیع سند تعهد محضری دستیاران و کاهش تردد دستیار و ضامنین به شهر کاشان، پذیرفته شدگان می توانند براساس شرایط اعلامی دانشگاه اقدام کرده و در نهایت سند تعهد محضری خود را که از سوی امور حقوقی یا نماینده دانشگاه محل سکونت تائید شده است) بصورت حضوری به دانشگاه ارائه کنند. مبلغ وثیقه برای سهمیه آزاد مبلغ ۱.۴۸۸.۹۶۰.۰۰۰ تومان و برای سهمیه بومی مبلغ ۲.۵۳۴.۴۴۰.۰۰۰ تومان است.

۲۰. دانشگاه علوم پزشکی البرز: اصل سند تعهد محضری با توجه به سهمیه قبولی باید ارائه شود. با توجه به اینکه شروع دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری فاقد وجاهت قانونی است، از کسانیکه موفق به تکمیل مدارک (فرم ها و انجام تعهد محضری) نشوند علاوه بر عدم تحویل مدارک ثبت نامی، نامبردگان به گروه های آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نیز جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

۲۱. دانشگاه علوم پزشکی کرمان: اصل و کپی سند تعهد محضری با توجه به سهمیه قبولی (آزاد، رزمندگان و ایثارگران، مناطق محروم و بومی) و وجه التزام باید براساس شماره نامه ﺩ/ ۵۰۰/۳۳۴۷ مورخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ وزارت بهداشت ارائه شود.

۲۲. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهد محضری و ارائه اصل سند محضری هستند. با عنایت به تاکید وزارت بهداشت از ثبت نام آن دسته از پذیرفته شدگانی که فاقد سند تعهد محضری باشند امتناع بعمل خواهد آمد.

۲۳. دانشگاه علوم پزشکی لرستان: اصل سند تعهد محضری و یکسری کپی آن با توجه به سهمیه قبولی با هماهنگی امور حقوقی دانشگاه صورت گیرد.

۲۴. دانشگاه علوم پزشکی مازندران: پذیرفته شدگان باید طبق فرم نمونه سند تعهد محضری با هماهنگی مدیریت امور حقوقی دانشگاه نسبت به سپردن تعهد محضری اقدام کنند. از شروع به آموزش پذیرفته شدگانی که سند تعهدمحضری نسپرده اند، جلوگیری به عمل خواهد آمد. وجه التزام مبالغ اعلامی وزارت بهداشت است.

۲۵. دانشگاه علوم پزشکی گیلان: جهت هماهنگی درخصوص تنظیم سند تعهد محضری با امور حقوقی دانشگاه تماس گرفته شود. تنظیم سند تعهد محضری جهت ثبت نام اینترنتی الزامی نیست و اصل سند تعهد در زمان ثبت نام حضوری باید ارائه شود.

۲۶. دانشگاه علوم پزشکی مشهد: تمامی پذیرفته‌شدگان اعم از پذیرفته‌شدگان آزاد و استفاده‌کنندگان از سهمیه ایثارگران، رزمندگان یا مناطق محروم ملزم به سپردن تعهد محضری باید در سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه بر اساس سهمیه پذیرش، نوع تعهد را انتخاب و فرم سند متناسب را انتخاب کند و همراه با ضامنان واجد شرایط مورد قبول دفتر امور حقوقی، به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور مراجعه کرده و اصل تعهد محضری و تصویر آن را به دفتر امور حقوقی دانشگاه تحویل دهند. مبالغ التزام برای سهمیه آزاد: ۱۴/۸۸۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال و برای سهمیه بومی (مناطق محروم قانون عدالت آموزشی): ۲۵/۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

۲۷. دانشگاه علوم پزشکی همدان: سند تعهد محضری با هماهنگی دفتر حقوقی دانشگاه ارائه شود.

۲۸. دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: ارائه اصل و کپی سند تعهد محضری در زمان ثبت نام حضوری الزامی است. شروع به دوره بدون اسناد تعهد محضری وجاهت قانونی ندارد و بدون ارائه سند تعهد محضری (اصل و کپی آن) امکان ثبت نام قطعی از دستیار وجود ندارد.

۲۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: ارائه اسناد تعهد محضری همراه با تائید امور حقوقی دانشگاه و یک سری کپی اسناد تعهد محضری به امور تخصصی (جهت ارائه سند تعهد محضری به امور تخصصی ابتدا با امور حقوقی دانشگاه هماهنگی های لازم صورت پذیرد و اسکن سند تعهد محضری و عکس بر روی سی دی الزامی است)