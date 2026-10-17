میرباقری:حجاب و عفاف در سیره حضرت زینب(س)با مسئولیت اجتماعی پیوند خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حمید میرباقری شامگاه شنبه در مراسم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، با تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زینب کبری(س)، اظهار کرد: شناخت جایگاه امام و برخورداری از بصیرت دینی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اعتقادی انسان است و حتی برخورداری از عبادات و اعمال دینی، بدون شناخت امام زمان، نمی‌تواند جایگاه واقعی معرفت و ولایت را پر کند.



وی افزود: سیره حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که همراهی ایشان با امام حسین(ع) صرفاً برخاسته از عاطفه خواهرانه نبود، بلکه ریشه در شناخت عمیق امامت و اعتقاد استوار به مسیر حق داشت و همین معرفت، به ایشان توانایی ایستادگی در دشوارترین شرایط را بخشید.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به حوادث کربلا بیان کرد: حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا داغ‌های سنگینی را تحمل کرد و شاهد شهادت برادران، فرزندان و دیگر اعضای خاندان خود بود، اما مصائب پی‌درپی نتوانست اراده و استواری ایشان را در انجام رسالت دینی و حفظ پیام قیام امام حسین(ع) متزلزل کند.



وی ادامه داد: شخصیت حضرت زینب(س) نمونه‌ای برجسته از پیوند معرفت، ایمان، صبر و مسئولیت‌پذیری است و بررسی سیره ایشان نشان می‌دهد که چگونه یک انسان مؤمن می‌تواند در اوج مصیبت، وظیفه خود را بشناسد و در مسیر انجام آن گام بردارد.



حضرت زینب(س) با امام‌شناسی در کنار امام حسین(ع) ایستاد



میرباقری با اشاره به پیوند عمیق حضرت زینب(س) با امام حسین(ع) اظهار کرد: در نقل‌های مربوط به زندگی این بانوی بزرگ، بر همراهی ایشان با برادر بزرگوارشان تأکید شده است، اما این همراهی را نباید تنها به رابطه عاطفی خواهر و برادری تقلیل داد.



وی افزود: اگر حضرت زینب(س) در زندگی مشترک خود بر همراهی با امام حسین(ع) تأکید داشتند، این مسئله را باید در چارچوب شناخت مقام امامت و پایبندی به حجت الهی فهم کرد، زیرا آنچه ایشان را در این مسیر ثابت‌قدم نگه داشت، معرفت و اعتقاد عمیق به امام بود.



این کارشناس مذهبی با اشاره به شرایط دشوار حرکت کاروان امام حسین(ع) به سوی کربلا گفت: همراهی حضرت زینب(س) با سیدالشهدا(ع) و حضور ایشان در صحنه‌های سرنوشت‌ساز واقعه عاشورا، جلوه‌ای از همین باور استوار بود و نشان داد که شناخت امام، در عمل و انتخاب‌های سرنوشت‌ساز زندگی انسان آشکار می‌شود.



وی تصریح کرد: حضرت زینب(س) در حالی با امام حسین(ع) همراه شدند که از دشواری‌های این مسیر و مصائبی که خاندان پیامبر(ص) را تهدید می‌کرد، آگاه بودند، اما ایمان و اعتقاد ایشان به مسیر امامت، بر همه دشواری‌ها غلبه داشت.



حضرت زینب(س) در اوج مصیبت استوار ماند



میرباقری با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در جریان اسارت اهل‌بیت(ع) بیان کرد: یکی از جلوه‌های برجسته شخصیت ایشان، توانایی حفظ آرامش و استواری در شرایطی بود که مصائب سنگین، هر انسانی را با دشواری‌های روحی و عاطفی فراوان روبه‌رو می‌کند.



وی افزود: حضرت زینب(س) در روز عاشورا شاهد شهادت شمار زیادی از عزیزان خود بود، اما پس از این حوادث نیز مسئولیت حمایت از بازماندگان واقعه کربلا و انتقال پیام قیام امام حسین(ع) را بر عهده داشت.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به ماجرای آتش‌سوزی خیمه‌ها و وضعیت دشوار بازماندگان واقعه عاشورا اظهار کرد: در گزارش‌های مربوط به حوادث کربلا، صحنه‌هایی از حضور حضرت زینب(س) در کنار امام سجاد(ع) نقل شده است که نشان‌دهنده استواری این بانوی بزرگ در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ اسلام است.



وی ادامه داد: حضرت زینب(س) با وجود تحمل مصائب فراوان، از مسئولیت خود غافل نشد و در شرایطی که خاندان پیامبر(ص) با داغ شهادت عزیزان و دشواری‌های اسارت روبه‌رو بودند، نقش خود را در پاسداری از بازماندگان و تبیین حقیقت واقعه عاشورا ایفا کرد.



میرباقری خاطرنشان کرد: این رفتار نشان می‌دهد که صبر در مکتب اهل‌بیت(ع) به معنای تسلیم شدن در برابر شرایط نیست، بلکه صبر حقیقی با شناخت وظیفه، حفظ ایمان و ایستادگی در مسیر حق معنا پیدا می‌کند.



خطبه‌های حضرت زینب(س) پیام عاشورا را ماندگار کرد



وی با اشاره به سخنرانی‌های حضرت زینب(س) پس از واقعه کربلا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های شخصیت این بانوی بزرگ، حضور مؤثر ایشان در عرصه روشنگری پس از عاشورا بود، به‌گونه‌ای که با وجود تحمل داغ‌های فراوان، در برابر دشمن سخن گفت و اجازه نداد حقیقت قیام امام حسین(ع) در هیاهوی تبلیغات مخالفان پنهان بماند.



این کارشناس مذهبی افزود: حضرت زینب(س) در کوفه و دیگر مقاطع پس از عاشورا، با سخنان خود ابعاد واقعه کربلا را تبیین کردند و نشان دادند که مصیبت‌های بزرگ نیز نمی‌تواند مانع انجام رسالت الهی انسان شود.



وی تصریح کرد: سخنان و مواضع حضرت زینب(س) در شرایطی بیان شد که ایشان با شهادت نزدیکان خود روبه‌رو بودند، اما این داغ‌ها مانع از انجام وظیفه روشنگرانه ایشان نشد و نقش مهمی در انتقال پیام عاشورا به نسل‌های بعد ایفا کرد.



میرباقری با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) بیان کرد: در بررسی زندگی ایشان باید میان مصائب و عواطف انسانی از یک سو و رسالت اعتقادی و دینی آن حضرت از سوی دیگر تمایز قائل شد، زیرا آنچه سیره زینبی را به الگویی ماندگار تبدیل می‌کند، پیوند عمیق میان ایمان، معرفت و مسئولیت‌پذیری است.



وی ادامه داد: حضرت زینب(س) در برابر حوادثی قرار گرفتند که هر یک به‌تنهایی می‌توانست انسان را از ادامه مسیر بازدارد، اما ایشان با شناخت جایگاه امام و باور به ضرورت پاسداری از دین، رسالت خود را ادامه دادند.



حضرت زینب(س) مصیبت را در مسیر رضای الهی معنا کرد



میرباقری با اشاره به نگاه حضرت زینب(س) به حوادث کربلا اظهار کرد: در مکتب اعتقادی اهل‌بیت(ع)، معیار ارزیابی رویدادها تنها ظاهر تلخ و دشوار آنها نیست، بلکه نسبت آن حوادث با رضایت الهی و حفظ دین نیز اهمیت دارد.



وی افزود: در روایت مشهور مربوط به حضور حضرت زینب(س) در برابر ابن‌زیاد، آن حضرت با نگاهی متفاوت به مصائب کربلا، بر این حقیقت تأکید کردند که در مسیر تحقق اراده الهی و پاسداری از دین، دشواری‌ها نمی‌توانند ارزش رسالت را از میان ببرند.



این استاد حوزه علمیه بیان کرد: هنگامی که انسان برای رضای خداوند و انجام وظیفه دینی خود گام برمی‌دارد، تحمل سختی‌ها در چارچوب ایمان و بندگی معنا پیدا می‌کند و زندگی حضرت زینب(س) نمونه‌ای برجسته از این حقیقت است.



وی خاطرنشان کرد: ماندگاری پیام امام حسین(ع) و استمرار یادآوری اهداف قیام عاشورا، با مجاهدت و روشنگری حضرت زینب(س) پیوندی عمیق دارد و از این منظر، نقش ایشان در تاریخ اسلام تنها به تحمل مصیبت محدود نمی‌شود، بلکه باید آن را در چارچوب پاسداری از حقیقت و انتقال پیام نهضت حسینی بررسی کرد.



حجاب و عفاف در سیره حضرت زینب(س) جلوه‌ای از کرامت زن است



میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری حضرت زینب(س) اظهار کرد: حجاب و عفاف از ابعاد مهم شخصیت این بانوی بزرگ اسلام است، اما برای شناخت کامل سیره ایشان نباید این مفاهیم را تنها به پوشش ظاهری محدود کرد.



وی افزود: حجاب در کنار عفاف، پاکدامنی و رعایت حدود ارتباط با نامحرمان معنا پیدا می‌کند و توجه به این مجموعه، در شناخت الگوی رفتاری حضرت زینب(س) اهمیت دارد.



این کارشناس مذهبی ادامه داد: سیره حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که حضور اجتماعی و ایفای مسئولیت‌های مهم دینی و تاریخی با پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و رعایت حدود شرعی منافاتی ندارد و این بانوی بزرگ در عین حضور مؤثر در حوادث سرنوشت‌ساز، بر اصول اعتقادی و اخلاقی خود استوار ماندند.



وی تصریح کرد: شناخت شخصیت حضرت زینب(س) نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف زندگی ایشان، از جمله معرفت و امام‌شناسی، صبر در برابر مصائب، شجاعت در بیان حقیقت و پایبندی به حجاب و عفاف است.



میرباقری تأکید کرد: حضرت زینب کبری(س) الگویی از زن مؤمن و آگاه است که در دشوارترین شرایط، میان اعتقاد، مسئولیت و رفتار خود پیوندی استوار برقرار کرد و با ایستادگی در مسیر حق، نقشی ماندگار در حفظ پیام عاشورا بر جای گذاشت.