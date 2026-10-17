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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

روایت الجزیره از دلیل درگیری‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان

روایت الجزیره از دلیل درگیری‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان

الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی پاکستان اعلام کرد: اسلام‌آباد به تیراندازی نیروهای طالبان افغانستان در مرز پاسخ داده و یک موضع آنها را نیز هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رسانه‌های پاکستانی امروز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کردند: ارتش پاکستان به تیراندازی نیروهای طالبان افغانستان در مرز پاسخ داده است.

بر اساس اعلام رسانه های پاکستانی، ارتش پاکستان یک موضع نیروهای افغانستان را هدف قرار داد و یک اردوگاه متعلق به نیروهای طالبان افغانستان را منهدم کرد.

این در حالیست که پیشتر یک منبع آگاه در دولت موقت افغانستان به خبرگزاری الجزیره اعلام کرده بود: در پی درگیری میان نیروهای افغانستان و پاکستان در مرز میان دو کشور تلفاتی گزارش شده است.

کد مطلب 6980803

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