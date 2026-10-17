تداوم ورود ریلی کالا از چین؛ تردد مسافران در مرز ایران و پاکستان

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تردد مسافران از طریق مرز زمینی ایران و پاکستان، گفت: در حال حاضر تردد مسافران از این مرز در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک زمینی ایران و پاکستان برای تجارت بسته نیست، اما واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند، باید فرم الکترونیکی واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند.

سنندجی بیان کرد: با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و سیستم بانکی کشور، انجام این فرایند دشوار شده و مشکلاتی را برای صادرات ایران به پاکستان و واردکنندگان پاکستانی که محموله‌های خود را از ایران تأمین می‌کنند، ایجاد کرده است.

واردات ایران از پاکستان ادامه دارد

وی ادامه داد: در مقابل، امکان ادامه واردات از پاکستان به ایران همچنان وجود دارد و باید مشخص شود که طرف پاکستانی تا چه اندازه برای ادامه این روند همکاری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: در صورت تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم سیستم بانکی ایران و نبود امکان انجام فرایندهای بانکی مورد نیاز، صادرات ایران به پاکستان عملاً متوقف خواهد شد.

وی در پایان، با اشاره به تداوم حمل‌ونقل ریلی کالا از چین به ایران، خاطرنشان کرد: قطارهای باری پس از حرکت از چین، از مسیر قزاقستان و ترکمنستان عبور می‌کنند و از مرزهای ایران، از جمله اینچه‌برون و سرخس، وارد کشور می‌شوند.