جانشین فرمانده انتظامی شاهرود در سانحه رانندگی جان باخت

سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سانحه رانندگی در محور شاهرود به دامغان خبر داد و اظهار کرد: در پی این تصادف رانندگی سرهنگ علی اصغر زارعیان متاسفانه جان باخت.

وی با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، اضافه کرد: جزییات این حادثه و همچنین اطلاع رسانی پیرامون مراسم این همکار خدوم و پر تلاش به زودی انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از شخصیت ایشان سخن گفت و بیان داشت: اخلاق نیکو، روحیه مسئولیت پذیری، توانمندی در انجام ماموریت ها، تعهد سازمانی، نظم و انضباط و سعه صدر و برخورد شایسته با همکاران و مردم از شاخصه های شخصیت ایشان بود.

شائینی اضافه کرد: بی‌تردید، فقدان چنین همکار ارزشمند و خوش‌نامی، ضایعه‌ تلخ برای خانواده بزرگ انتظامی و تمامی کسانی است که از نزدیک با منش اخلاقی، روحیه خدمتگزاری و تلاش‌های صادقانه او آشنایی داشتند.

وی با ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، درگذشت این همکار گران‌قدر را به خانواده داغدار، فرماندهان، همکاران و مجموعه انتظامی شهرستان شاهرود تسلیت گفت و افزود: از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.