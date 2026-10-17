حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات این اداره کل برای مقابله با پیامدهای پدیده ال‌نینو اظهار کرد: تمامی راهدارخانه‌های استان در قالب گروه‌های عملیاتی در حالت آماده‌به‌کار قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده در محورهای مواصلاتی استان افزود: ریزش‌برداری در مناطق مستعد رانش، لایروبی رودخانه‌ها، تنظیم بستر و خروجی پل‌های بزرگ و رفع انسداد آبروها، از جمله تدابیری است که برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های سنگین اتخاذ شده است.

دشتی‌پور با اشاره به ماهیت پدیده ال‌نینو تصریح کرد: این پدیده بر اثر فعل و انفعالات اقیانوسی و تبخیر ناشی از گرمای هوا شکل می‌گیرد و در فصل پاییز با حرکت به سمت برخی کشورها از جمله ایران، وزش باد شدید، رعد و برق و بارش‌های سیل‌آسا را به همراه دارد و همین موضوع، ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان را دوچندان می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های فراتر از نرمال، گروه‌های راهداری استان با تجهیزات کامل و نیروی انسانی کافی، آماده مقابله با حوادث احتمالی هستند تا در صورت بروز مشکل، امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: در همین راستا، هماهنگی لازم با پلیس راه، اورژانس و هلال احمر انجام شده و تیم‌های راهداری به‌طور شبانه‌روزی آماده اعزام به نقاط حادثه‌خیز هستند و تجهیزات مورد نیاز برای بازگشایی مسیرها نیز پیش‌بینی شده است.

دشتی‌پور در پایان تأکید کرد: حفظ ایمنی تردد در جاده‌های استان، اولویت اصلی راهداری ایلام در فصل بارش‌هاست و از رانندگان نیز می‌خواهیم با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای صادرشده، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.