سرکوب در کشور آزادی بیان!؛ نخست‌ وزیر فرانسه معترضان را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروپ وان، «سباستین لکورنو»، نخست‌ وزیر فرانسه امروز شنبه در واکنش به ادامه اعتراضات در این کشور به اوضاع بد اقتصادی تلاش کرد نگرانی های مردمی را تقلیل داده و اینگونه توجیه کند: اجازه نخواهیم داد هیچ دستور کار سیاسی‌ از طریق خشونت در کشور تحمیل شود!

نخست‌ وزیر فرانسه در این باره ادعا کرد: در زمانی که برخی می‌کوشند به نیروهای مجری قانون ما خدشه وارد کنند، می‌خواهم به مردم فرانسه بگویم که می‌توانند به افسران پلیس خود افتخار کنند. آن‌ها برای محافظت از هم‌ وطنانمان با خشونتی بسیار شدید روبرو شده‌اند و شایسته حمایت کامل ما هستند!

وی سپس مدعی شد: دستورالعمل‌ های ارائه‌ شده روشن است: جلوگیری از اقدامات خشونت‌ آمیز، حفاظت از اموال و افراد، بازداشت عاملان و سپردن آن‌ ها به دست عدالت.

این در حالیست که رسانه های جریان اصلی از اعمال خشونت های گسترده پلیس فرانسه علیه معترضان و تلاش برای سرکوب آن ها از سوی الیزه حکایت دارد.