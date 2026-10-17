سرهنگ علی مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و ارتقای روحیه اجتماعی، اظهار کرد: ورزش تنها به فعالیت‌های جسمانی محدود نمی‌شود، بلکه بستری برای تقویت اراده، افزایش اعتمادبه‌نفس و پرورش روحیه تلاش و مسئولیت‌پذیری در افراد است.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با بیان اینکه ورزش می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد انگیزه در میان جوانان نقش مؤثری داشته باشد، افزود: توجه به این عرصه، زمینه‌ساز رشد استعدادها و تربیت نسلی بانشاط، پرتلاش و توانمند خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جوانان این شهرستان در عرصه ورزش گفت: لنگرود از استعدادهای ارزشمند ورزشی برخوردار است و با حمایت مستمر، برنامه‌ریزی هدفمند و همراهی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توان مسیر پیشرفت ورزشکاران را هموار کرد.

سرهنگ مهدی‌پور با ابراز امیدواری نسبت به آینده ورزش شهرستان تصریح کرد: انتظار می‌رود با فراهم شدن امکانات و فرصت‌های بیشتر برای ورزشکاران، شاهد حضور موفق و افتخارآفرینی جوانان لنگرودی در رقابت‌های استانی، ملی و بین‌المللی باشیم.

وی در پایان با تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش به تمامی ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان و فعالان این حوزه بیان کرد: تلاش‌های جامعه ورزش در گسترش فرهنگ تحرک و تندرستی ارزشمند است و برای همه فعالان این عرصه، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون آرزومندم.