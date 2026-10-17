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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

فرماندار دشتی: مردم برای سرشماری نیازی به مراجعه حضوری ندارند

فرماندار دشتی: مردم برای سرشماری نیازی به مراجعه حضوری ندارند

بوشهر-فرماندار دشتی گفت:همزمان با سراسر کشور؛سرشماری مجازی ۱۴۰۵ در شهرستان دشتی  آغاز شد.

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات اینترنتی نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان دشتی از امروز، ۲۵ مهر، آغاز شد.

وی افزود:مردم نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق پیامک برای شرکت در سرشماری راهنمایی می‌شوند.

مقاتلی ادامه داد: ارسال پیامک‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود، مردم پس از دریافت پیامک باید به صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه «دولت من» مراجعه کنند.

وی اضافه کرد:سرشماری امسال برای اولین بار در کشور به صورت ثبتی مبنا برگزاری می شود، یعنی عمده اطلاعات از طریق داده های دستگاه ها و بقیه از طریق مراجعه حضوری تکمیل می شود.

کد مطلب 6980820

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