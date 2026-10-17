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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

بخشی از مطالبات پرستاران سمنان پرداخت شد

بخشی از مطالبات پرستاران سمنان پرداخت شد

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از پرداخت یک مرحله کارانه و فوق‌العاده شغل پرستاران در هفته پایانی مهرماه خبر داد و گفت: رایزنی‌ها برای جذب نیروی پرستاری جدید ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از پرستاران سمنان با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران اظهار کرد: در هفته پایانی مهرماه، یک مرحله از کارانه و فوق‌العاده شغل پرستاران پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع، عقب‌ماندگی ویژه‌ای در پرداخت‌های این گروه وجود ندارد، اضافه کرد: تلاش شد تا معوقات جامعه پرستاری به موقع پرداخت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به پیگیری‌ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی افزود: با توجه به مصوبه وزارت بهداشت درباره جذب نیروی پرستار، رایزنی‌ها برای به‌کارگیری نیروهای جدید در حال انجام است.

رشیدی پور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی پرستاران یادآور شد: دولت طی دو سال گذشته، در دو مرحله تعرفه پرستاری را به صورت فوق‌العاده افزایش داده است و قرار شد این روند در سال آینده نیز تکرار شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این اقدامات و تقویت نیروی انسانی حوزه سلامت، بخشی از مشکلات معیشتی و پرداختی پرستاران در بخش‌های درمانی و مراقبتی کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6980824

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