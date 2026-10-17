مدیر آبفای کرمانشاه: سه خط حیاتی آبرسانی بدون قطعی آب ترمیم شد

محمدمهدی سلطانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از ترمیم سه خط مهم جمع‌آوری و انتقال آب در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با وجود عمق زیاد حفاری، موانع فنی و دشواری‌های اجرایی، بدون قطع آب مشترکان به پایان رسید.

وی با اشاره به تعمیر خطوط جمع‌آوری چاه‌های میاندربند افزود: این خطوط با قطرهای ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متر، در عمق سه‌متری زمین قرار داشتند و وظیفه تأمین آب مشترکان مناطق ۲ و ۳ شهر را بر عهده دارند. تعمیر آن‌ها با نصب کلمپ و بدون توقف آبرسانی انجام شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: یکی دیگر از عملیات‌ها به تعمیر خطوط جمع‌آوری چاه‌های عمرمل اختصاص داشت که از منابع تأمین آب منطقه یک شهر کرمانشاه محسوب می‌شوند. این عملیات به دلیل شرایط دشوار کار در عمق دو متری زمین و در ساعات شب انجام شد.

سلطانیان با تشریح سومین عملیات اظهار کرد: خط فولادی انتقال آب به قطر ۵۰۰ میلی‌متر که آب تصفیه‌خانه شهید نظری را به مخزن شهید الفتی‌نیا منتقل می‌کند، در محدوده میدان سنجابی و در عمق پنج‌متری زمین ترمیم شد.

وی افزود: وجود دو خط انتقال شرکت نفت در محدوده حفاری، عمق زیاد محل تعمیر و ترافیک سنگین، اجرای این عملیات را با دشواری‌هایی همراه کرده بود؛ با این حال، نیروهای اجرایی با برنامه‌ریزی و انجام کار در ساعات شب توانستند تعمیرات را بدون قطعی آب به پایان برسانند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای عملیاتی و سرعت عمل در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تداوم تأمین آب شهروندان دارد.