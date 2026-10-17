به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق عقد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در شب و روز میلاد حضرت زینب(س)، میزبان ۱۳۰ زوج جوان بود که برای آغاز زندگی مشترک خود، این مکان مقدس را انتخاب کردند.



این مجموعه با برخورداری از سه فضای مجزا برای اجرای مراسم عقد، امکان میزبانی از زوج‌های جوان را فراهم کرده و در راستای ترویج ازدواج آسان و معنوی فعالیت می‌کند.



علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و استفاده از اتاق عقد حرم مطهر می‌توانند به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed مراجعه کنند یا از طریق پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در بخش پرتال‌ها، گزینه پیوند آسمانی را انتخاب و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.