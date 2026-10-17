امام جمعه بوشهر:ترک فعل مدیران باید ارزیابی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار مدیر کل استاندارد استان بوشهر با تأکید بر اینکه استاندارد یکی از شاخص‌های مهم تمدن جوامع است، گفت: توسعه نظام استاندارد باید از ارزیابی کالا و خدمات فراتر برود و حوزه‌هایی همچون مدیریت، نظارت، سلامت عمومی و سبک زندگی را نیز در بر بگیرد.

امام جمعه بوشهر با تبریک موفقیت‌های به‌دست‌آمده در این حوزه، استاندارد را یکی از معیارهای مهم سنجش سطح تمدن جوامع دانست و اظهار داشت: برای ارزیابی یک پدیده تمدنی، باید جنس و کیفیت مواد به‌کاررفته، ترکیب اجزا، کارکرد، تناسب با هدف و میزان ماندگاری آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: آثار و دستاوردهای تمدن‌های مختلف نشان می‌دهد که کیفیت تولیدات و برخورداری از استانداردهای لازم، از شاخص‌های مهم ارزیابی توانمندی تمدنی ملت‌هاست؛ ازاین‌رو، استاندارد صرفاً موضوعی فنی و اقتصادی نیست، بلکه با جایگاه تمدنی یک جامعه ارتباط مستقیم دارد.

ضرورت تدوین استاندارد برای عملکرد مدیران

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت گسترش مفهوم استاندارد به حوزه مدیریت، بیان کرد: همان‌گونه که برای تولید کالا و ارائه خدمات، معیارهای مشخصی تعریف می‌شود، عملکرد مدیران نیز باید دارای استانداردهای روشن باشد و مشخص شود که هر مدیر چه وظایفی دارد، چه اقداماتی باید انجام دهد و از چه رفتارها و ترک‌فعل‌هایی باید پرهیز کند.

آیت الله صفایی بوشهری با انتقاد از غفلت احتمالی از بررسی ترک‌فعل‌های مدیریتی تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد مدیران نباید تنها اقدامات انجام‌شده را بررسی کنیم، بلکه باید مشخص شود که انجام‌ندادن یک وظیفه چه خسارت‌ها و مشکلاتی برای مردم و جامعه به دنبال داشته است. این موضوع باید در نظام نظارت و ارزیابی مدیریتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی استاندارد گفت: نظام استاندارد نیز باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد و بر عملکرد آن نظارت مؤثر صورت گیرد. در این زمینه، حرکت به سمت نظارت الکترونیکی و ایجاد سامانه‌های پایش می‌تواند خطاهای انسانی را کاهش دهد و دقت و سرعت انجام امور را افزایش دهد.

الکترونیکی‌شدن استاندارد؛ راهکاری برای کاهش زمان ترخیص کالا

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، الکترونیکی‌شدن فرایندهای استاندارد را یکی از الزامات تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: وقتی یک کالا برای انجام آزمایش‌های استاندارد، روزها در انتظار می‌ماند، علاوه بر تحمیل هزینه به صاحبان کالا، بر روند فعالیت‌های اقتصادی و عرضه کالا در بازار نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت سرعت‌بخشیدن به فرایندهای ترخیص کالا، بر توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در بنادر و نظام استاندارد تأکید کرد و گفت: هرچه فرایندهای ارزیابی، آزمایش و ترخیص کالا با دقت و سرعت بیشتری انجام شود، گردش کالا در بخش واردات و صادرات افزایش می‌یابد و زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم‌تر می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان بوشهر اظهار داشت: برخورداری از آزمایشگاه‌های تخصصی و مجهز می‌تواند زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر در حوزه استاندارد را فراهم کند و جایگاه استان را در این عرصه ارتقا دهد.

توسعه حمل‌ونقل ریلی؛ ضرورتی برای اقتصاد استان بوشهر

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی استان، بر ضرورت توجه ویژه به حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از جابه‌جایی کالا در استان بوشهر از طریق جاده انجام می‌شود و تردد خودروهای سنگین، فشار قابل‌توجهی بر زیرساخت‌های جاده‌ای وارد می‌کند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به مسیرهای ارتباطی استان، به‌ویژه محورهای منتهی به مناطق صنعتی و اقتصادی، افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به کاهش فشار بر جاده‌ها، افزایش ایمنی و تسهیل جابه‌جایی کالا کمک کند. ازاین‌رو، باید توسعه زیرساخت‌های ریلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بوشهر از ظرفیت‌های مهمی در اقتصاد دریاپایه برخوردار است، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های مرتبط با استاندارد در این استان، علاوه بر ارتقای کیفیت تولید و خدمات، می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش ثروت و تقویت جایگاه اقتصادی استان کمک کند.

استاندارد باید از نظارت منفعلانه به پایش فعالانه برسد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در نظام استاندارد کشور گفت: نباید فعالیت این حوزه صرفاً به بررسی کالاهایی محدود شود که برای ارزیابی ارائه می‌شوند، بلکه باید به سمت شناسایی فعالانه موضوعاتی حرکت کرد که رعایت‌نشدن استانداردها در آن‌ها می‌تواند به سلامت و زندگی مردم آسیب برساند.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: بررسی استانداردهای مرتبط با تغذیه، ظروف مورد استفاده برای مواد غذایی، شیوه‌های پخت‌وپز، تحرک بدنی و سبک زندگی، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در دستور کار مطالعات و پژوهش‌های تخصصی قرار گیرد.

وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح درباره برخی عادت‌های غذایی و استفاده از ظروف نامناسب برای مواد غذایی گرم یا اسیدی اظهار داشت: لازم است با انجام پژوهش‌های علمی و بررسی دقیق عوامل مؤثر بر سلامت عمومی، زمینه شناسایی مخاطرات و تدوین استانداردهای لازم فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: استاندارد باید در زندگی روزمره مردم نیز نقش مؤثری داشته باشد و با شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای علمی، از بروز مشکلات قابل پیشگیری جلوگیری کند.

الکترونیکی‌شدن خدمات، گامی برای تکریم مردم

آیت الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود، الکترونیکی‌شدن نظام مدیریت، خدمات و ارتباطات را از الزامات تسهیل امور مردم دانست و بیان کرد: توسعه خدمات الکترونیکی می‌تواند مراجعات حضوری، اتلاف وقت، ترافیک و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای رسیدگی مردم به امور زندگی و خانواده فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی خاطرنشان کرد: مسئولان باید از این فرصت به‌درستی استفاده کنند و با تسریع در اجرای برنامه‌های هوشمندسازی، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌خطاتر را فراهم آورند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه استاندارد، بر ضرورت تقویت نظارت الکترونیکی، توسعه پژوهش‌های کاربردی، ارتقای استانداردهای مدیریتی و گسترش رویکرد فعالانه در این حوزه تأکید کرد.