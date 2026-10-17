به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در نشست با شهرداران استان قزوین، تغییر رویکرد مدیریت شهری در تأمین منابع مالی را ضروری دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها برای توسعه شهرها نباید صرفاً به منابع دولتی و درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده متکی باشند، بلکه باید با استفاده از مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری، زمینه خلق ثروت و ایجاد درآمد پایدار را فراهم کنند.

استاندار قزوین با اشاره به بودجه پیشنهادی شهرداری‌های استان گفت: بخش قابل توجهی از منابع شهرداری‌ها به درآمدهای وابسته به دولت و فروش دارایی‌ها متکی است و تداوم این روند نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای توسعه شهری باشد.

وی افزود: مدیریت موفق تنها به دریافت و هزینه‌کرد اعتبارات محدود نمی‌شود؛ مدیر موفق کسی است که از ظرفیت‌های موجود فرصت‌های تازه اقتصادی ایجاد کند و با جلب مشارکت بخش خصوصی، پروژه‌های مورد نیاز شهر را به سرانجام برساند.

نوذری با اشاره به استفاده از ظرفیت تغییر کاربری زمین برای تأمین منابع مالی برخی طرح‌های زیرساختی، به پروژه انتقال آب سد طالقان نیز اشاره کرد و گفت: تجربه استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی نشان می‌دهد می‌توان بدون اتکای کامل به اعتبارات دولتی، طرح‌های بزرگ را پیش برد.

وی از شهرداران خواست با شناسایی فرصت‌های اقتصادی، تعریف پروژه‌های مشارکتی و فراهم کردن شرایط حضور سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه شهرها را هموار کنند.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام را ضروری دانست و اظهار کرد: طرح‌هایی که برخی از آن‌ها از دهه‌های گذشته بلاتکلیف مانده‌اند، باید با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و مشارکت بخش خصوصی تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرند.

وی افزود: هدف نهایی اجرای پروژه‌های ورزشی، بهره‌مندی مردم از امکانات و فضاهای ورزشی است و تفاوتی ندارد این طرح‌ها از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان یا شهرداری‌ها به بهره‌برداری برسند.

نوذری با تأکید بر لزوم بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این پروژه‌ها، از شهرداران خواست طرح‌های نیمه‌تمامی را که قابلیت واگذاری به مشارکت بخش خصوصی دارند، شناسایی و معرفی کنند و موانع احتمالی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری به مدیریت استان اطلاع دهند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل هشت پروژه ورزشی در سال جاری و پیگیری سایر طرح‌ها در سال آینده گفت: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام تا پایان دولت تعیین تکلیف شوند و امکانات ایجادشده هرچه سریع‌تر در خدمت نشاط و سلامت شهروندان قرار گیرند.

استاندار قزوین همچنین گردشگری را یکی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی شهرهای استان دانست و گفت: شهرداری‌ها باید از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرهای خود برای جذب گردشگر، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد شهروندان استفاده کنند.

نوذری با بیان اینکه قزوین با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه صنعت، کشاورزی، تاریخ و گردشگری هنوز به‌اندازه توانمندی‌های خود در سطح کشور شناخته نشده است، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای معرفی این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی جشنواره‌های محصولات کشاورزی و رویدادهای فرهنگی را فرصتی برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان دانست و افزود: این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، می‌توانند به رونق کسب‌وکارها و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند.

استاندار قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره زیتون با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مهمانان کشوری اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی نباید تنها معرفی یک محصول باشد، بلکه باید از این فرصت‌ها برای معرفی ظرفیت‌های گسترده استان استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به افزایش استقبال گردشگران از منطقه الموت گفت: توسعه گردشگری می‌تواند در مدت کوتاهی به رونق کسب‌وکارها، افزایش درآمد واحدهای خدماتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید در شهرها و روستاها منجر شود.

نوذری در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی مدیریت شهری برای فصل سرما گفت: شهرداری‌ها باید با توجه به شرایط پیش‌رو در حوزه انرژی و احتمال بارش‌های شدید، از هم‌اکنون برای تأمین سوخت جایگزین، مدیریت بحران و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به صنعتی بودن استان قزوین افزود: هرگونه محدودیت در تأمین گاز می‌تواند علاوه بر صنایع، فعالیت مراکز آموزشی، خدماتی و سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین مدیریت مصرف و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای شرایط احتمالی کمبود انرژی ضروری است.

استاندار قزوین با اشاره به مسئولیت شهرداران در کنار فرمانداران برای مدیریت بحران شهری تصریح کرد: پاک‌سازی کانال‌ها، لایروبی جوی‌ها، بررسی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و رفع نقاط مستعد آب‌گرفتگی باید پیش از آغاز بارش‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران نیازمند اقدام پیشگیرانه است و شهرداران باید با برنامه‌ریزی دقیق و آمادگی کامل، از غافلگیری در برابر بارندگی‌های ناگهانی جلوگیری کنند تا شهروندان در فصل سرما با کمترین مشکل در حوزه انرژی و خدمات شهری مواجه شوند.