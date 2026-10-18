محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحثی که در خصوص نحوه، اجرا و زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد اظهار کرد: تاریخ‌هایی که تاکنون مطرح شده، قطعی نیست؛ ازاین‌رو، اعلام این تاریخ‌ها می‌تواند بر انگیزه شوراها برای ادامه فعالیت تأثیر بگذارد.

وی افزود: هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین نکرده‌ایم و منتظر مجوز شورای عالی امنیت ملی (شعام) هستیم تا پس از تصویب، زمان برگزاری انتخابات اعلام شود.

افراد غیرمسئول درباره زمان انتخابات مصاحبه نکنند

جوکار با انتقاد از اعلام تاریخ‌های غیرقطعی از سوی افراد غیرمسئول تصریح کرد: گاهی برخی افراد یا همکاران ما مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند و تاریخ‌هایی را اعلام می‌کنند، درحالی‌که این تاریخ‌ها به هیچ‌وجه قطعی نیست و اعتباری ندارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست من این است که افراد غیرمسئول درباره زمان انتخابات مصاحبه نکنند و رسانه‌ها نیز این مطالب را منتشر نکنند تا در فضایی معقول و منطقی و به دور از فضاسازی، تصمیم‌گیری شود.

منتظر مجوز شعام هستیم

وی ادامه داد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات کشور جلسات مشترکی دارند و باید زمان برگزاری انتخابات در این جلسات مشخص شود؛ پس از نهایی شدن تصمیم نیز موضوع از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم خواهد رسید تا این دغدغه برطرف شود.

انتخابات، پشتوانه نظام و زمینه‌ساز مشارکت مردم است

جوکار با تأکید بر عزم مسئولان برای برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: قطعاً به دنبال برگزاری انتخابات هستیم؛ چراکه انتخابات پشتوانه نظام جمهوری اسلامی و زمینه‌ساز مشارکت مردم است و می‌خواهیم این مشارکت مردمی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز محقق شود.