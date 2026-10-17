ضرورت بازشناسی پیشینه تاریخی و مذهبی طبرستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده‌گرجی شامگاه شنبه در شانزدهمین جلسه شورای معاونین کانون‌های خدمت رضوی مازندران، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این استان اظهار کرد: روز مازندران فرصتی برای بازخوانی بخش مهمی از تاریخ ایران اسلامی و تبیین نقش مردم طبرستان در شکل‌گیری و گسترش حکومت علویان است.

وی افزود: کانون‌های خدمت رضوی باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و تخصصی خود، برنامه‌هایی متناسب با نیاز مخاطبان به‌ویژه جوانان طراحی کنند تا شناخت نسل جدید از ریشه‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی مازندران تقویت شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با اشاره به پیشینه شکل‌گیری حکومت علویان در طبرستان تصریح کرد: این منطقه در قرون نخستین اسلامی از مراکز مهم تحولات سیاسی و مذهبی شمال ایران بود و استقرار حکومت حسن بن زید علوی، مشهور به داعی کبیر، نقطه عطفی در تاریخ مذهبی این سرزمین به شمار می‌رود.

عزیززاده‌گرجی با بیان اینکه چهاردهم آبان‌ماه به مناسبت بیعت مردم طبرستان با حسن بن زید علوی در سال ۲۵۰ هجری قمری به‌عنوان روز مازندران نام‌گذاری شده است، گفت: این مناسبت فرصتی برای پیوند دادن تاریخ و فرهنگ بومی با هویت دینی جامعه و انتقال این میراث به نسل‌های آینده است.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از روایت‌های مستند تاریخی در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: تشریح زمینه‌های شکل‌گیری حکومت علویان، معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و تبیین جایگاه طبرستان در تاریخ تشیع باید از محورهای اصلی فعالیت‌های ویژه روز مازندران باشد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران همچنین استفاده از ایده‌های نو و تولید محتوای متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب را در افزایش اثربخشی این برنامه‌ها مهم دانست و اظهار کرد: کانون‌های تخصصی و فعالان فرهنگی می‌توانند با طراحی برنامه‌های خلاقانه و گسترش فعالیت‌ها در شهرستان‌های استان، زمینه آشنایی بیشتر مردم با تاریخ و هویت علوی مازندران را فراهم کنند.

عزیززاده‌گرجی با تأکید بر نقش فعالیت‌های محله‌محور در ترویج فرهنگ علوی و رضوی خاطرنشان کرد: کانون‌های خدمت رضوی باید با حضور مؤثر در محلات شهری و روستاها، زمینه مشارکت خانواده‌ها، جوانان، مساجد و فعالان فرهنگی را در برنامه‌های روز مازندران فراهم کنند.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تبیینی در بستر فعالیت‌های مردمی می‌تواند تاریخ طبرستان و فلسفه نام‌گذاری روز مازندران را از موضوعی صرفاً تاریخی به بخشی زنده از هویت اجتماعی و فرهنگی مردم تبدیل کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران در پایان تأکید کرد: توسعه این فعالیت‌ها در سطح محلات و روستاها، علاوه بر تقویت هویت بومی و دینی، زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جوان با فرهنگ علوی و رضوی را فراهم می‌کند و در ماندگاری این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده نقش خواهد داشت.