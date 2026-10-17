به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هم‌زمان با گسترش اعتراضات معیشتی در کشورهای اروپایی، شهرهای مختلف پرتغال امروز شنبه شاهد تجمعاتی علیه افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید شهروندان بودند.

این اعتراضات در حالی برگزار می‌ شود که تظاهرات مشابه در فرانسه به سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای پلیس ضدشورش منتهی شد.

به گزارش مانوئل ریبیرو خبرنگار یورونیوز، چندین جنبش مدافع حق مسکن همراه با اتحادیه‌های کارگری وابسته به کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال (CGTP) برای برگزاری تظاهرات در شهرهای لیسبون، پورتو و کویمبرا فراخوان داده‌اند.

این کنفدراسیون کارگری با شعار «دستمزدهای بالاتر، مستمری‌های بهتر و خدمات عمومی؛ علیه افزایش هزینه‌های زندگی، برای مسیری تازه در پرتغال» خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت شده است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی و سوخت، در کنار کمبود مسکن با قیمت مناسب، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان در بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده است؛ وضعیتی که هزاران نفر را برای اعتراض به فشارهای اقتصادی به خیابان‌ها کشانده است.

یکی از سخنگویان کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال امروز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی SICN در شهر کویمبرا گفت: با افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و سوخت، حتی قیمت یک سبد خرید ساده هم سرسام‌آور شده است.

در پورتو، دومین شهر بزرگ پرتغال، راهپیمایی معترضان حدود ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان «پراسا دا باتالیا» آغاز شد و قرار است در میدان «دون ژوائو اول» پایان یابد؛ مکانی که طی هفته گذشته نیز شاهد تجمعات اعتراضی علیه بحران مسکن بوده است.