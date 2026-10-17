به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری در بازدید از تله‌سی‌یژ منطقه گردشگری کامان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، خواستار تعیین تکلیف این پروژه تفریحی و ورزشی شد که بیش از یک دهه از توقف آن می‌گذرد.

این بازدید با همراهی جمعی از مدیران اجرایی و شهری استان و با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و موانع بهره‌برداری از مجموعه انجام شد.

عسگری با اشاره به ضرورت توسعه امکانات تفریحی و تقویت نشاط اجتماعی اظهار کرد: با توجه به نیاز جامعه به نشاط و همچنین سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه، پذیرفتنی نیست که مجموعه‌ای با این ظرفیت بیش از یک دهه بلاتکلیف بماند.

وی افزود: معطل ماندن پروژه‌هایی که با منافع عمومی و نشاط اجتماعی ارتباط دارند، می‌تواند از مصادیق تضییع حقوق عامه باشد؛ از این رو دادستانی استان پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه در اولویت قرار داده است.

دادستان قزوین با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در صیانت از اموال و منافع عمومی، خواستار هماهنگی و تعامل میان نهادهای مرتبط برای شناسایی موانع و تسریع در بهره‌برداری از این ظرفیت گردشگری شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع پروژه گفت: مسئله مالکیت مجموعه با همکاری سازمان همیاری شهرداری‌های استان و شهرداری قزوین برطرف شده و مقرر است با مدیریت شهرداری قزوین، زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از تله‌سی‌یژ با انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح فراهم شود.

عسگری تأکید کرد: انتخاب پیمانکار باید بر اساس ضوابط قانونی و با بررسی صلاحیت‌های لازم انجام شود تا راه‌اندازی مجموعه با رعایت الزامات فنی و ایمنی صورت گیرد.

وی افزود: دریافت تأییدیه اداره‌کل استاندارد و نظارت دقیق این اداره بر رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی، از الزامات بهره‌برداری از این مجموعه است تا خدمات‌رسانی به گردشگران با اطمینان و ایمنی لازم انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان با تعیین مهلت سه‌ماهه برای راه‌اندازی تله‌سی‌یژ کامان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند گزارش اقدامات و پیشرفت کار را به‌صورت مستمر به دادستانی ارائه کنند.

در این بازدید، معاون دادستان مرکز استان، مدیران سازمان بازرسی، شهردار قزوین، شهردار محمدیه و رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان حضور داشتند.



