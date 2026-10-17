به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در آیین تجلیل از کارکنان نمونه گروه پرستاری بیمارستان شفا سمنان، با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت شهروندان اظهار کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح برخی رویه‌ها در حوزه سلامت، از جمله اقداماتی است که برای ارتقای سطح سلامت جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی از برنامه‌ریزی برای الزام ۳۰ درصد نانوایی‌های این شهرستان به استفاده از سبوس در پخت نان خبر داد و یادآور شد: این اقدام با هدف ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت نان مصرفی شهروندان دنبال می‌شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت شهروندان اظهار کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح برخی رویه‌ها در حوزه سلامت، از جمله اقداماتی که برای ارتقای سطح سلامت جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

صمیمیان با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، تلاش‌ شبانه روزی پرستاران در مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی را ارزشمند دانست و تصریح کرد: پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه آمیزه‌ای از عشق، هنر، صبر، تحمل و مسئولیت پذیری است که در خدمت به بیماران معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و مشکلات معیشتی پرستاران افزود: قدردانی از تلاش‌های این قشر نباید به برگزاری مراسم و بیان شعار محدود شود، بلکه باید با اقدامات عملی، حمایت موثر و تلاش برای رفع مشکلات آنان همراه باشد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه پرستاران در شرایط دشوار و ساعات مختلف شبانه روز برای حفظ سلامت بیماران تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: خدمات این قشر زحمت‌کش باید به درستی دیده شود و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های آنان در کنار تجلیل از زحماتشان مورد توجه قرار گیرد.