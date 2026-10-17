به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند عصر امروز شنبه در آیین افتتاح سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری، اظهار کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری، اقدامات مختلفی از جمله ارتقای درجه شهرداری از ۱۰ به ۱۱ و اضافه‌شدن دو سازمان به ساختار تشکیلاتی شهرداری انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌های راکد در جامعه عنوان کرد: بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارج از چرخه تولید و به‌صورت راکد در اختیار مردم قرار دارد که رقم قابل‌توجهی در اقتصاد محسوب می‌شود؛ برای هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال، باید زیرساخت‌های لازم و بستر اعتماد فراهم شود.

اعتمادسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر نقش شهرداری در فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری، افزود: حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی در خرم‌آباد اهمیت زیادی دارد و تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به این حوزه است.

بارانی بیرانوند با اشاره به دشواری‌های بروکراسی اداری برای سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: فرایندهای اداری باید کوتاه‌تر شود و با حسن نیت از سرمایه‌گذاران استقبال کنیم. باید به‌معنای واقعی برای حضور و فعالیت آن‌ها زمینه‌سازی شود، چراکه تنگ‌نظری می‌تواند به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی خطاب به رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری خرم‌آباد تأکید کرد: این سازمان باید فعالانه به دنبال سرمایه‌گذاران باشد و آمادگی خود را برای همکاری با آنان نشان دهد.

مشارکت مردمی؛ ظرفیت توسعه عمران شهری

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های عمومی، نهادی و مردمی در حوزه عمران و توسعه شهری، گفت: عبور از شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است و شهرداری‌ها در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی افزود: مشارکت مردمی بر پایه خلاقیت، ارتباط مؤثر با مردم و جلب اعتماد آنان شکل می‌گیرد و باید از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه‌های شهری استفاده کرد.

بارانی بیرانوند، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی را از مجموعه‌های مهم شهرداری دانست و ابراز امیدواری کرد فعالیت این سازمان با حمایت مدیریت شهری و جذب سرمایه‌گذاران، به اجرای پروژه‌های مؤثر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.