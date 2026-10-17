یحیایی: آموزش حضوری تا پایان سال تحصیلی باید استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی عصر شنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مسئولان صداوسیمای مرکز قزوین، بر ضرورت هم‌افزایی دو مجموعه برای ارتقای کیفیت آموزش، تحقق عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی و مذهبی دانش‌آموزان تأکید کرد.

یحیایی استمرار آموزش حضوری را از اولویت‌های مهم سال تحصیلی جاری دانست و گفت: فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان در مدارس ضروری است و امید می‌رود با همکاری دستگاه‌های مسئول و مدیریت چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، آموزش حضوری با آرامش و امنیت تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد.

وی با قدردانی از همراهی صداوسیمای مرکز قزوین در سال‌های گذشته، به‌ویژه دوران کرونا و شرایط آموزش غیرحضوری، افزود: اجرای برنامه‌هایی مانند مدرسه تلویزیونی و پوشش فعالیت‌های آموزشی، در تداوم آموزش و دسترسی دانش‌آموزان به محتوای درسی نقش مؤثری داشت و ظرفیت رسانه ملی در شرایط خاص بیش از پیش نمایان شد.

نماز، قرآن و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ نماز و قرآن در مدارس اظهار کرد: اقامه نماز نباید به بخشنامه‌ها محدود شود؛ مدیران و معلمان باید با عمل به این فریضه، الگویی عملی برای دانش‌آموزان باشند.

یحیایی توجه به قرآن و عترت، آشنایی دانش‌آموزان با سیره ائمه معصومین(ع)، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج زیست عفیفانه را از محورهای مهم برنامه‌های تربیتی مدارس برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه برای تقویت این رویکردها تأکید کرد.

عدالت آموزشی و توسعه فضاهای مدرسه‌ای

وی با اشاره به نقش سند تحول بنیادین در ترسیم مسیر تعلیم‌وتربیت گفت: عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت هویت مذهبی و ملی از محورهای حرکت به سمت مدرسه تراز سند تحول بنیادین است و تحقق این اهداف به برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین، توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را از اولویت‌های مهم دولت دانست و افزود: افزایش سرانه فضای آموزشی و توسعه زیرساخت‌های مدرسه‌ای، به‌ویژه در شهر قزوین، با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت خیران و دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود.

تأکید بر تداوم همکاری آموزش‌وپرورش و رسانه ملی

یحیایی با اشاره به ظرفیت رسانه در انعکاس فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، خواستار استمرار همکاری در تولید و پخش برنامه‌های مرتبط با نماز، تعلیم‌وتربیت، معرفی فعالیت‌های مدارس و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها شد.

وی همراهی رسانه ملی را از پشتوانه‌های آموزش‌وپرورش در خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و در پایان بر تقویت تعامل و هم‌افزایی دو مجموعه برای پیشبرد اهداف آموزشی، تربیتی و فرهنگی استان تأکید کرد.



