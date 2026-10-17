به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، عصر شنبه در جلسه ویژه شورای ترافیک شهرستان که در پی تصادف پنج‌فوتی محور طالقان ـ زیاران برگزار شد، با ابراز تأسف از جان‌باختن پنج نفر در این حادثه، بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز و افزایش ایمنی محورهای ارتباطی شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش عامل انسانی در وقوع تصادفات، اظهار کرد: شناسایی و رفع نقاط پرخطر باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی پلیس راه و بررسی جمعی انجام شود؛ به‌ویژه در محورهای کوهستانی که نیازمند توجه و اقدامات ایمنی بیشتری هستند.

مهلت یک‌ماهه برای رفع نقاط حادثه‌خیز

فرماندار آبیک با تعیین مهلت یک‌ماهه برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز محور طالقان ـ زیاران گفت: این نقاط باید در اسرع وقت شناسایی و برای رفع خطر آن‌ها اقدام شود.

حسینی همچنین از اختصاص اعتبار ویژه از محل اعتبارات استانی برای ایمن‌سازی محور زیاران ـ طالقان خبر داد و بر تقویت گشت‌های میدانی پلیس راه، به‌ویژه در محورهای پرتردد شهرستان، تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر پلیس بر محورهای ارتباطی شهرستان، سرعت غیرمطمئنه را از عوامل مهم وقوع تصادفات منجر به فوت دانست و خواستار تقویت گشت‌های پلیس راه و اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش سرعت و افزایش ایمنی جاده‌ها شد.



