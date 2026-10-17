به گزارش خبرنگار مهر، فتحی بیرانوند عصر امروز شنبه در آیین افتتاح سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به تعیین مدل سرمایه‌گذاری برای پروژه باغ فیض، اظهار کرد: تأسیس این سازمان می‌تواند نقطه عطفی در فعالیت‌های شهرداری خرم‌آباد باشد.

وی با تأکید بر ضرورت یافتن منابع درآمدی جدید برای شهرداری، افزود: با توجه به پایین بودن سرانه درآمدی در خرم‌آباد، باید از ظرفیت سرمایه‌های سرگردان و مشارکت سرمایه‌گذاران برای کمک به تأمین منابع مالی شهرداری استفاده کرد.

ضرورت ایجاد بستر قانونی برای جذب سرمایه‌گذاران

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به لزوم فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران، گفت: باید بسترهای قانونی لازم برای فعالیت افراد متقاضی سرمایه‌گذاری فراهم شود تا کمبودها و خلأهای مالی شهرداری برطرف شود.

بیرانوند ادامه داد: با تشکیل این سازمان می‌توان پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلفی را در شهر خرم‌آباد تعریف کرد و زمینه اجرای آن‌ها را با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاران فراهم ساخت.

حمایت شهرداری؛ شرط موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مدیریت شهری از این سازمان، تصریح کرد: موفقیت در حوزه سرمایه‌گذاری به پشتیبانی شهردار و حمایت قاطع از فعالیت‌های این مجموعه نیاز دارد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری خرم‌آباد خاطرنشان کرد: افرادی که در این سازمان فعالیت می‌کنند، باید به اهمیت سرمایه‌گذاری و نقش آن در توسعه شهر باور داشته باشند تا بتوان با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب، زمینه جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های شهری را فراهم کرد.