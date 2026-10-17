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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

پساب شهری قزوین می‌تواند به منبعی برای احیای باغستان تبدیل شود

پساب شهری قزوین می‌تواند به منبعی برای احیای باغستان تبدیل شود

قزوین- رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین بر ضرورت بررسی کارشناسی راهکارهای تصفیه و استفاده مجدد از پساب شهری برای آبیاری فضای سبز و حفاظت از باغستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه اشدری با اشاره به وضعیت منابع آبی باغستان سنتی اظهار کرد: باغستان قزوین از ظرفیت ارزشمند آبخوان برخوردار است، اما افت منابع آب و نگرانی از نشست زمین، ضرورت مدیریت دقیق منابع آبی را افزایش داده است.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده و اضافه شدن یک حلقه چاه، بخشی از مشکلات منابع آبی تا حدودی جبران شده، اما محدوده فدک همچنان با کمبود جدی آب مواجه است.

استفاده از پساب باید با ارزیابی زیست‌محیطی همراه باشد

عضو شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به ظرفیت پساب شهری گفت: پساب در شرایط فعلی می‌تواند تهدیدی برای محیط‌زیست و باغستان باشد، اما در صورت تصفیه و مدیریت صحیح، قابلیت تبدیل شدن به منبعی ارزشمند برای توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی را دارد.

اشدری تأکید کرد: پیش از تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از پساب، باید گزینه‌های مختلف به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا از هدایت نامناسب آن و بروز پیامدهای زیست‌محیطی جلوگیری شود.

وی افزود: ظرفیت تصفیه و استفاده مجدد از پساب برای آبیاری فضای سبز و بهبود شرایط محیطی بخش‌های مختلف شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت سنجش آثار طرح‌های صنعتی بر باغستان

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین با تأکید بر لزوم بررسی آثار زیست‌محیطی طرح‌های صنعتی مرتبط با این موضوع خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره این طرح‌ها باید با در نظر گرفتن میزان مصرف آب، پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی، منافع اقتصادی و ظرفیت اشتغال‌زایی برای شهروندان انجام شود.

اشدری تصریح کرد: اجرای طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به تهدیدی برای باغستان سنتی و محیط‌زیست قزوین تبدیل نشوند.


کد مطلب 6980857

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    نظرات

    • افسانه عاصم IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      پاسخ
      چقدر دیر همه چیز رو شروع میکنند تازه تصمیم گرفتن تا بخواد تصویب بشه و هزینه هاش رو دولت در اختیارشون بزاره انقدر امروز فردا میشه که دیگه ما نیستیم نتیجه رو ببینیم و یکی دیگه میاد و ایده های جدید میده

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