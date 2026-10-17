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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

طاهرخانی: دستگاه‌های قزوین کاستی‌های پدافندی را برطرف کنند

طاهرخانی: دستگاه‌های قزوین کاستی‌های پدافندی را برطرف کنند

قزوین- فرماندار قزوین با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر تهدیدها خواستار ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی، رفع نقاط ضعف و پیگیری مستمر مصوبات شورای پدافند غیرعامل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی شنبه شب در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان قزوین اظهار کرد: پدافند غیرعامل از الزامات اساسی مدیریت تهدیدها و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌هاست و تحقق اهداف آن به برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی بین دستگاهی و پیگیری مستمر مصوبات نیاز دارد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی ظرفیت‌ها، ارزیابی نقاط ضعف و پیش‌بینی مخاطرات احتمالی، اقدامات لازم را برای افزایش تاب‌آوری مجموعه‌های تحت مدیریت خود در دستور کار قرار دهند.

فرماندار قزوین با تأکید بر لزوم توجه به پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی خاطرنشان کرد: رعایت ملاحظات پدافندی در طراحی و توسعه زیرساخت‌ها، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و حفظ پایداری خدمات عمومی دارد.

طاهرخانی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه خدمات عمومی، زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: آمادگی مؤثر زمانی محقق می‌شود که وظایف دستگاه‌ها مشخص باشد و اقدامات پیشگیرانه به‌صورت مستمر ارزیابی و پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل، خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های عضو و رفع کاستی‌های احتمالی در حوزه آمادگی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها شد.

فرماندار شهرستان قزوین در پایان، ارتقای فرهنگ پدافند غیرعامل و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مرتبط را از عوامل مؤثر در افزایش آمادگی شهرستان در برابر تهدیدها و مخاطرات احتمالی دانست.


کد مطلب 6980865

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