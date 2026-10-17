حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۴ هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، این سامانه بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مناطق غربی و ارتفاعات مازندران بیشتر در معرض پیامدهای آن قرار دارند.

وی افزود: از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، کاهش دید افقی در جاده‌ها، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و وقوع صاعقه در مناطق مستعد اشاره کرد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران تصریح کرد: در مدت فعالیت این سامانه بارشی، از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و رانندگان نیز هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه جاده‌های کوهستانی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

محمدی ادامه داد: پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر، توجه به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و رعایت توصیه‌های دستگاه‌های امدادی از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش حوادث و خسارات احتمالی مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و مجموعه‌های راهداری تأکید کرد و گفت: این دستگاه‌ها باید با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، آمادگی لازم را برای مدیریت آب‌گرفتگی معابر، روان‌آب‌ها و سایر پیامدهای احتمالی بارندگی فراهم کنند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در پایان از مردم و مسافران خواست با پرهیز از حضور در مناطق پرخطر و پیگیری هشدارهای رسمی، در پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی همکاری کنند.