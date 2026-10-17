به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت حمایت ملی از برنامه‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و زیارتی کرمانشاه تأکید کرد.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی کرمانشاه اظهار کرد: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، هنری و اجتماعی گسترده، جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی کشور دارد و صیانت از این سرمایه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت مستمر است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشینه ایثار و مقاومت مردم استان افزود: کرمانشاه در دوران دفاع مقدس و رویدادهای بعدی، نقش مهمی در دفاع از کشور داشته است و مناطق مختلف آن، از بازی‌دراز و مرصاد تا سومار و قصرشیرین، یادآور حماسه‌ها و فداکاری‌های مردم این سرزمین هستند.

حبیبی همچنین ظرفیت‌های زیارتی استان را مورد توجه قرار داد و گفت: کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به عتبات عالیات، یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین است و توسعه زیرساخت‌های این مسیر می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی و تقویت جایگاه استان کمک کند.

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی کرمانشاه تصریح کرد: همزیستی میان شیعه، اهل سنت و جامعه اهل‌حق از ویژگی‌های اجتماعی استان است و این تنوع در کنار ظرفیت‌های ادبی، هنری و تاریخی، زمینه مناسبی برای توسعه برنامه‌های فرهنگی فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگ عمومی اظهار کرد: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی با همکاری کمیته‌های تخصصی و نخبگان تدوین و نهایی شده است تا مبنایی برای سیاست‌گذاری متناسب با نیازهای استان و پیگیری شفاف برنامه‌ها باشد.

وی افزود: پردیس مفاخر کرمانشاه نیز در دستور کار قرار گرفته و پس از تصویب در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، مقدمات آغاز عملیات اجرایی آن در حال پیگیری است. همچنین نمایشگاه بزرگ کتاب استان پس از وقفه‌ای طولانی در سال گذشته برگزار شد.

حبیبی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی دیگر استان گفت: ثبت روز ملی کرمانشاه در پنجم مرداد در تقویم رسمی کشور به تصویب رسیده و خانه شاهنامه کرمانشاه نیز با هدف پاسداشت زبان فارسی و ادبیات حماسی راه‌اندازی شده است. وی همچنین از ثبت‌نام بیش از هفت‌هزار جوان در طرح «قهرمان قله‌ها» با مشارکت مساجد خبر داد.

استاندار کرمانشاه در ادامه، احداث مصلای بزرگ کرمانشاه را از مطالبات مهم استان دانست و اظهار کرد: برای این مجموعه فرهنگی، زمینی به مساحت حدود ۱۴ هکتار با تأکید و پیگیری نماینده ولی‌فقیه در استان تهیه و طراحی اولیه آن انجام شده است؛ اما آغاز عملیات اجرایی به حمایت و تأمین منابع مالی ملی نیاز دارد.

وی فعال‌سازی بنیاد ایران‌شناسی در کرمانشاه، تکمیل پردیس مفاخر، احداث کتابخانه مرکزی و پیگیری مصلای اسلام‌آباد غرب را از دیگر طرح‌های مورد نیاز استان برشمرد و افزود: همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند روند اجرای این پروژه‌ها را تسریع کند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار برای نقشه مهندسی فرهنگی استان گفت: تدوین این سند به‌تنهایی کافی نیست و برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، باید جایگاه آن در سازمان برنامه و بودجه تثبیت شود و اعتبارات متناسب در شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اختصاص یابد.

وی همچنین تخصیص ردیف اعتباری پایدار برای فعالیت‌های اربعین را ضروری دانست و گفت: با توجه به استمرار برنامه‌های مرتبط با این رویداد، تأمین منابع مالی مشخص می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به زائران کمک کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان، خواستار تسریع در روند ثبت جهانی محور ساسانی شد و افزود: پیگیری‌های اولیه برای این محور که آثاری همچون معبد آناهیتا، بیستون، طاق‌بستان و قصرشیرین را در بر می‌گیرد، انجام شده است و حمایت دستگاه‌های ملی و همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند روند ثبت آن را پیش ببرد.

حبیبی در پایان، حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسات قرآنی، هنرستان‌ها، جوانان و کانون‌های خانواده‌محور را از دیگر نیازهای حوزه فرهنگ دانست و خواستار تقویت سازوکارهای حمایتی و ارزیابی مستمر اجرای اسناد فرهنگی استان‌ها شد.