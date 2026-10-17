توسعه صنعتی و کشاورزی لرستان در گرو ساخت سد «معشوره» است

به گزارش خبرنگار مهر، علی امامی‌راد امروز شنبه، در آیین افتتاح وبیناری ۱۱۷ پروژه آبرسانی روستایی لرستان، بر ضرورت ساخت سد معشوره تأکید کرد و خواستار توجه ویژه وزارت نیرو به این طرح شد.

وی با تقدیر از حمایت‌های وزیر نیرو و مجموعه مدیریتی استان اظهار کرد: تلاش‌های فرهاد شاهرخی، استاندار لرستان، و سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان، در پیگیری مسائل و اجرای طرح‌های آبرسانی قابل تقدیر است.

رئیس مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به نقش طرح‌های آبرسانی در تأمین آب پایدار مناطق روستایی افزود: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت تأمین آب در روستاهای استان کمک کند؛ با این حال، انتظار داریم وزیر نیرو نیز سفری با محوریت بازدید از سد معشوره به لرستان داشته باشد.

امامی‌راد با هشدار درباره پیامدهای تأخیر در ساخت این سد تصریح کرد: در صورت احداث نشدن سد معشوره، شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان با خطر تبدیل‌شدن به مناطق کویری مواجه خواهند شد.

وی تأمین آب شرب پایدار و فراهم‌کردن منابع آبی مورد نیاز بخش‌های صنعت و کشاورزی را از ضرورت‌های ساخت و تکمیل سد معشوره دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند در تأمین نیازهای آبی و فراهم‌کردن زمینه توسعه اقتصادی بخش مهمی از جغرافیای لرستان نقش مؤثری داشته باشد.