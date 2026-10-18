«ایران جان، مرکزی ایران» بازنمایی هویت چندوجهی دیار آفتاب در تراز ملی

خبرگزاری‌مهر،گروه‌استان‌ها-سیمین‌سیف: «ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی برای بازتعریف جایگاه استانی است که در آن توان صنعتی و تولیدی، ظرفیت‌های حمل‌ونقل، میراث علمی و فرهنگی و هنرهای بومی در کنار یکدیگر، تصویری چندوجهی از سرمایه‌های ملی را شکل می‌دهند.

این روایت ضمن برجسته‌سازی مزیت‌های راهبردی استان مرکزی، ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، رفع چالش‌های زیست‌محیطی و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها در مسیر پیشرفت کشور را نیز مطرح می‌کند.

«ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی برای معرفی مفاخر فرهنگی استان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سرزمین آفتاب دانست و اظهار کرد: مفاخر این خطه در عرصه‌های سیاسی، علمی، دینی، ادبی و هنری، نقشی ماندگار در تاریخ و فرهنگ ایران داشته‌اند.

علی ایزدی گفت: استان مرکزی خاستگاه شخصیت‌های برجسته‌ای همچون امام خمینی(ره)، امیرکبیر، قائم‌مقام فراهانی، پروفسور محمود حسابی، دکتر محمد قریب و شمار زیادی از عالمان، شاعران و هنرمندان نامدار است.

وی افزود: چهره‌هایی همچون سلمان ساوجی، فخرالدین عراقی، پروین اعتصامی و حسینعلی‌خان نکیسا نیز بخشی از گنجینه ارزشمند ادبی و هنری این استان هستند که معرفی آثار و خدمات آنان می‌تواند به شناخت عمیق‌تر هویت فرهنگی مرکزی کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» زمینه‌ای برای بازشناساندن ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان به مخاطبان سراسر کشور و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

«ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی برای معرفی گنجینه صنایع دستی دیار آفتاب است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی این استان به مخاطبان سراسر کشور است.

حسین محمودی افزود: استان مرکزی با فعالیت بیش از ۹ هزار هنرمند و حدود ۱۰۰ رشته از مجموع ۲۹۵ رشته صنایع دستی کشور، جایگاه ویژه‌ای در حفظ و تداوم هنرهای اصیل ایرانی دارد.

وی تصریح کرد: صنایع دستی استان مرکزی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین است که در هنرهایی همچون فرش دستباف، تفرشی‌دوزی و دواتگری جلوه یافته و نسل به نسل از طریق خلاقیت و مهارت هنرمندان به حیات خود ادامه داده است.

محمودی ادامه داد: در چارچوب رویداد «ایران جان، مرکزی ایران»، معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند تصویری فراتر از چهره صنعتی استان ارائه دهد و نشان دهد مرکزی در کنار جایگاه اقتصادی خود، از پشتوانه‌ای غنی در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به پیگیری ثبت ملی رشته‌های بومی تاکید کرد: قلم‌سابی از جمله هنرهایی است که روند ثبت ملی آن دنبال می‌شود که در کنار معرفی رشته‌های شاخص استان، به حفظ میراث ناملموس و انتقال مهارت‌های اصیل به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

وی گفت: «ایران جان، مرکزی ایران» زمینه‌ای برای معرفی هنرمندان، شناساندن اصالت هنرهای بومی و تقویت بازار فروش محصولات صنایع دستی فراهم می‌کند و با حمایت هدفمند از فعالان این عرصه و کاربردی‌سازی تولیدات هنری، می‌توان ضمن صیانت از هویت فرهنگی استان، زمینه رونق اقتصاد محلی و توسعه اشتغال پایدار را نیز گسترش داد.

اراک در ۲۸ مهرماه میزبان آیین‌های ویژه پاسداشت هویت شهری است

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مجموعه‌ای از آیین‌های فرهنگی، تاریخی و هنری در ۲۸ مهرماه، همزمان با رویداد ملی ایران جان و روز اراک و با هدف پاسداشت هویت شهری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این شهر خبر داد.

حسین عبدالهی‌فر اظهار کرد: همزمان با این مناسبات فرهنگی برنامه‌های متنوعی برای گروه‌های مختلف شهروندان پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و برگزاری شب‌های موسیقی اراک اشاره کرد.

وی افزود: برنامه «جنگ کودک» از امروز به مدت پنج روز در فرهنگسرای شهر برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای کودکان و خانواده‌ها فراهم می‌کند.

عبدالهی فر تصریح کرد: کنسرت موسیقی «اراک جان» در قالب برنامه «شب‌های موسیقی» از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در فرهنگسرای شهر آغاز و به مدت شش شب ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز اراک در ۲۸ مهرماه ادامه داد: آیین‌های این روز از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح با گلباران قبور مطهر شهدا آغاز می‌شود و در ادامه، زنگ اراک ساعت هشت و ۳۰ دقیقه در دبیرستان صمصامی به صدا درمی‌آید.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک تاکید کرد: آیین رسمی افتتاح روز اراک نیز در موزه اسناد تاریخی شهرداری اراک برگزار خواهد شد.

وی گفت: همایش روز اراک ساعت ۱۶ در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری مرکزی برگزار می‌شود و فرصتی برای توجه بیشتر به پیشینه تاریخی، هویت فرهنگی و ظرفیت‌های شهر اراک خواهد بود.

عبدالهی‌فر افزود: برنامه موسیقی شبانه نیز ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز ۲۸ مهرماه برگزار می‌شود و مجموعه این رویدادها با هدف گرامیداشت روز اراک و ایران جان، مرکزی ایران با افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های فرهنگی شهر تدارک دیده شده است.

«ایران جان، مرکزی ایران»؛ ضرورت توسعه حمل‌ونقل هوایی متناسب با ظرفیت صنعتی مرکزی

مدیر فرودگاه شهدای اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد «ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان و توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای فرودگاه اراک است.

علی‌محمد طاهری گفت: پروازهای مستقیم اراک به مشهد روزهای سه‌شنبه و جمعه برقرار است و برای حفظ ارتباط هوایی با جنوب کشور نیز پرواز اراک به لامرد در روزهای یکشنبه انجام می‌شود.

وی با اشاره به برخورداری فرودگاه شهدای اراک از باند سه‌هزار و ۷۵۰ متری و تجهیزات فنی و عملیاتی مناسب افزود: توسعه پروازها بیش از هر چیز به تقویت ناوگان هوایی، ایجاد شرکت هواپیمایی بومی و پایداری اقتصادی مسیرهای پروازی نیاز دارد.

مدیر فرودگاه شهدای اراک با بیان اینکه ظرفیت جذب مسافر این فرودگاه فراتر از محدوده استان مرکزی است، گفت: استفاده از ظرفیت پروازهای مسافری و باری و توجه به نیازهای صنعت و تولید می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه فرودگاه اراک در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور را فراهم کند.

طاهری تأکید کرد: حمل‌ونقل هوایی باید به‌عنوان بخشی از بسته اقتصادی استان و متناسب با ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی آن دیده شود تا فرصت‌های توسعه‌ای مرکزی در چارچوب رویداد «ایران جان» بهتر معرفی و تقویت شود.

تنوع صنعتی مرکزی در قاب «ایران جان، مرکزی ایران» به تصویر کشیده می‌شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولید بیش از ۲۵ هزار نوع محصول و فعالیت بیش از ۴ هزار واحد تولیدی، استان مرکزی را به یکی از قطب‌های متنوع صنعتی کشور تبدیل کرده است.

علی جودکی افزود: استان مرکزی از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رود و تنوع محصولات تولیدی آن، از صنایع بزرگ و مادر تا صنایع پایین‌دستی و محصولات تخصصی، بخشی از توانمندی‌های صنعتی ایران را شکل می‌دهد.

وی تصریح کرد: استان مرکزی با برخورداری از صنایع مادر و صنعت‌ساز، ظرفیت اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی را دارد به‌گونه‌ای که در احداث پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: دو واحد تولیدی این استان حدود ۷۰ درصد تولید واگن کشور را بر عهده دارد و در حوزه ماشین‌آلات راهسازی و تولیدات تخصصی، از مجموعه‌های شاخص صنعتی کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی با برخورداری از ۱۶ واحد تولیدی دارویی، یکی از زنجیره‌های مهم دارویی کشور را در اختیار دارد و حدود ۳۰ درصد نیاز کشور به پوکه کپسول دارویی را تأمین می‌کند و ظرفیت تولید سالانه کارخانه‌های مرتبط با این حوزه به حدود ۴۰۰ میلیون واحد می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان در رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» گفت: معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان باید فراتر از شناساندن چند واحد بزرگ تولیدی باشد و زنجیره متنوع محصولات، توان تخصصی صنایع، پیوندهای تولیدی و نقش این مجموعه‌ها در اقتصاد ملی را نیز دربرگیرد.

هوای پاک مرکزی باید در روایت صنعتی «ایران جان، مرکزی ایران» جایگاه ویژه‌ای داشته باشد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از هوای پاک باید هم‌زمان با معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان در رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» مورد توجه قرار گیرد.

امیر انصاری با اشاره به نقش صنایع آلاینده و نیروگاه شازند در آلودگی هوای اراک و شازند گفت: تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه و استفاده از سوخت استاندارد، مطالبه جدی مردم برای عبور از بحران آلودگی هوا و صیانت از سلامت عمومی است.

وی تصریح کرد: تمرکز اصلی آلودگی هوا در اراک و شازند، تحت تأثیر استقرار صنایع مختلف در این دو شهر و مناطق پیرامونی، به‌ویژه دشت شازند است؛ محدوده‌ای که شرایط آن بر کیفیت هوای شهر اراک نیز تأثیر می‌گذارد.

انصاری ادامه داد: نیروگاه شازند از منابع اثرگذار بر کیفیت هوای منطقه به شمار می‌رود و بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، سهم تأثیرگذاری آن بر داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا حدود ۸۰ درصد برآورد شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به الزامات قانونی در زمینه کنترل آلایندگی نیروگاه‌ها تاکید کرد: در مواد ۱۳ و ۱۸ قانون هوای پاک، موضوع استفاده از سوخت استاندارد در نیروگاه‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است و اجرای این الزامات، نقش مهمی در کاهش آلایندگی و مدیریت بحران آلودگی هوا دارد.

انصاری با اشاره پایش دودکش‌های نیروگاه شازند و راهکارهای کاهش انتشار آلاینده‌ها گفت: طرح‌هایی برای کاهش یا حذف دی‌اکسید گوگرد ناشی از فعالیت نیروگاه مطرح شده که اجرای آن‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما این طرح‌ها تاکنون به نتیجه عملیاتی نرسیده‌اند.

وی بیان کرد: تأمین سوخت استاندارد نیروگاه شازند برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا و حفاظت از سلامت مردم ضروری است که در کنار معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان در رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» باید مورد توجه قرار گیرد.