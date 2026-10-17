سپاه امام رضا(ع) درگذشت علی اصغر صالحی تلاشگر جهادی خواف را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام در اطلاعیه ای درگذشت شهادت‌گونه، سرهنگ پاسدار علی‌اصغر صالحی تلاشگر جهادی و مسئول بسیج سازندگی شهرستان خواف را تسلیت گفت.

در این اطلاعیه آمده است؛ خبر درگذشت همکار فداکار و تلاشگرمان که در حین انجام مأموریت در سانحه تصادف جاده ای به لقاءالله پیوست، موجب اندوه همسنگران او در سپاه امام رضا (ع) گردید.

در بخش دیگر این اطلاعیه می‌خوانیم: آن عزیز سفرکرده سالیان متمادی با اخلاص تمام به محرومان خدمت کرد و بی شک مجاهدت‌هایش در عرصه محرومیت‌زدایی، توشه‌ای گران‌سنگ برای سرای آخرت اوست.

در بخش پایانی این اطلاعیه، روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) فقدان این پاسدار مخلص را به خانواده‌های معظم، بازماندگان و جامعه جهادی خراسان رضوی به‌ویژه مردم شریف شهرستان خواف صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.