به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر عصر امروز شنبه در دیدار با استاندار لرستان در محل استانداری، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد فوتی‌های حوادث ترافیکی در لرستان کاهش یافته است؛ این در حالی است که در سطح کشور با افزایش نسبی فوتی‌های ناشی از این حوادث مواجه بوده‌ایم.

وی با اشاره به بهبود شاخص زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل حادثه افزود: این زمان در لرستان حدود دو دقیقه کاهش یافته که دستاورد قابل توجهی است و امیدواریم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، این شاخص بیش از پیش بهبود پیدا کند.

اختصاص ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به لرستان

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس کشور، از توافق برای تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید برای لرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود سه هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد و با وجود اضافه شدن حدود ۸۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان طی یکی دو سال گذشته، همچنان نیاز قابل توجهی برای نوسازی این ناوگان وجود دارد.

میعادفر تصریح کرد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با استاندار لرستان برای تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس منعقد شده است که بر اساس آن، ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز از محل منابع استانی و ۵۰ درصد دیگر از اعتبارات سازمان اورژانس کشور تأمین می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز، این آمبولانس‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به ناوگان اورژانس لرستان اضافه شوند.

توسعه پایگاه‌های اورژانس و نیاز به تأمین منابع مالی

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه تأمین این تعداد آمبولانس تنها بخشی از نیازهای استان را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: لرستان بیش از ۱۰۰ پایگاه اورژانس دارد و قرار است ۱۰ پایگاه جدید نیز در آینده نزدیک به این مجموعه اضافه شود؛ از این رو، تأمین آمبولانس متناسب با گستردگی پایگاه‌ها و نیازهای استان، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

میعادفر با اشاره به هزینه‌های بالای راه‌اندازی و نگهداری پایگاه‌های اورژانس افزود: هزینه سالانه حقوق و نیروی انسانی هر پایگاه حدود ۱۵ میلیارد تومان است؛ بنابراین، با توجه به تعداد پایگاه‌های استان، تأمین هزینه‌های جاری و توسعه زیرساخت‌های اورژانس به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در تأمین تجهیزات مورد نیاز اورژانس مؤثر دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی به‌تنهایی با محدودیت‌های اعتباری مواجه است و نمی‌تواند همه نیازهای این حوزه را پوشش دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: هدایت شرکت‌های برخوردار از ظرفیت مسئولیت اجتماعی به سمت حمایت از اورژانس می‌تواند زمینه تأمین سریع‌تر تجهیزات و تقویت خدمات امدادی را فراهم کند.