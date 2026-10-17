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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس لرستان اضافه می‌شود

۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس لرستان اضافه می‌شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان از توافق برای تأمین و اضافه شدن ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه، در دیدار با رئیس سازمان اورژانس کشور در محل استانداری اظهار کرد: با حمایت سازمان اورژانس کشور، ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان امدادی استان اضافه می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و شرایط کوهستانی لرستان، بر تقویت زیرساخت‌های پایگاه‌های اورژانس و توسعه امکانات امدادی تأکید کرد و افزود: ارتقای این ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان ضروری است.

ضرورت تقویت پایگاه‌های اورژانس هوایی و زمینی

استاندار لرستان با اشاره به فعالیت سه پایگاه اورژانس هوایی در استان اظهار کرد: این پایگاه‌ها در حوادث و شرایط بحرانی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، نقش مؤثری در امدادرسانی دارند و باید در کنار سایر پایگاه‌های امدادی تقویت شوند.

شاهرخی با اشاره به سومین سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به لرستان گفت: این سفرها با هدف بررسی مسائل و تقویت ظرفیت‌های امدادی در نقاط مختلف استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه استقرار پایگاه‌های امدادی بر اساس استانداردها دنبال می‌شود، افزود: سیاست استان بر این است که پایگاه‌های اورژانس هوایی و زمینی از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند تا بتوانند در نخستین لحظات وقوع حوادث، خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهند.

تأمین آمبولانس در ادامه هماهنگی‌های قبلی

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه و در ادامه هماهنگی‌های قبلی انجام‌شده در تهران، مقرر شد ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شود.

شاهرخی تأکید کرد: تقویت ناوگان آمبولانس و ارتقای امکانات پایگاه‌های امدادی، زمینه ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم را فراهم می‌کند و با توجه به شرایط جغرافیایی لرستان، از اولویت‌های حوزه امداد و نجات استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6980873

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