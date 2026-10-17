به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه، در دیدار با رئیس سازمان اورژانس کشور در محل استانداری اظهار کرد: با حمایت سازمان اورژانس کشور، ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان امدادی استان اضافه می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و شرایط کوهستانی لرستان، بر تقویت زیرساخت‌های پایگاه‌های اورژانس و توسعه امکانات امدادی تأکید کرد و افزود: ارتقای این ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به شهروندان ضروری است.

ضرورت تقویت پایگاه‌های اورژانس هوایی و زمینی

استاندار لرستان با اشاره به فعالیت سه پایگاه اورژانس هوایی در استان اظهار کرد: این پایگاه‌ها در حوادث و شرایط بحرانی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، نقش مؤثری در امدادرسانی دارند و باید در کنار سایر پایگاه‌های امدادی تقویت شوند.

شاهرخی با اشاره به سومین سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به لرستان گفت: این سفرها با هدف بررسی مسائل و تقویت ظرفیت‌های امدادی در نقاط مختلف استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه استقرار پایگاه‌های امدادی بر اساس استانداردها دنبال می‌شود، افزود: سیاست استان بر این است که پایگاه‌های اورژانس هوایی و زمینی از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند تا بتوانند در نخستین لحظات وقوع حوادث، خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهند.

تأمین آمبولانس در ادامه هماهنگی‌های قبلی

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه و در ادامه هماهنگی‌های قبلی انجام‌شده در تهران، مقرر شد ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شود.

شاهرخی تأکید کرد: تقویت ناوگان آمبولانس و ارتقای امکانات پایگاه‌های امدادی، زمینه ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم را فراهم می‌کند و با توجه به شرایط جغرافیایی لرستان، از اولویت‌های حوزه امداد و نجات استان به شمار می‌رود.